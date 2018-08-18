Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры. Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены. А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.
уага, Амазон и Гугл уже поставили
Пиши еще. Мнение ходока по киевским ОП очень важно для менеджмента американских техов
Успіх написав:І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.
Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири. Коли плануєте орендарів заселити?
Навіть так, то 3р. - забагато! Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому ) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні) А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально! Тому, тут би просив "допомоги залу" - чи краще тоді вже розтягнути ремонт через зиму і здати в березні? (і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку! )
п.с. Знаю, що Влад скаже - "пошвидше роби ремонт і здавай, так як простій - це дуже зле" - але прошу зважити на 2 фактори - а)"мертвий сезон" б) читайте в дужках виділене червоним
Успіх написав:І не 3р. до здачі, а 1р. і 2міс. . - ну нехай ще затягнуть на 3міс.
Мав на увазі 3 роки до здачі в оренду...а не здачу будинку під ремонт власнику квартири. Коли плануєте орендарів заселити?
Навіть так, то 3р. - забагато! Якщо здадуть так, як в договорі(хі-хі, сам сумніваюсь в цьому ) - до початку наступного літа/тобто, отримаю ключі в червні 2022р. - то піднатисну швидкість ремонту, щоб здати в вересні/жовтні!(тобто, орієнтовно 1,5р. від сьогодні) А якщо вони затримають здачу до осені(що більш реалістично), то здати зможу в грудні/січні, - але ж кажуть "знавці-лендлорди", що це є "мертвий сезон" і здати по нормальній ціні на довготривалий термін в цей період - майже, не реально! Тому, тут би просив "допомоги залу" - чи краще тоді вже розтягнути ремонт через зиму і здати в березні? (і враховуйте ще те, що я буду робити ремонт, відриваючись від своєї основної роботи/заробітку! )
п.с. Знаю, що Влад скаже - "пошвидше роби ремонт і здавай, так як простій - це дуже зле" - але прошу зважити на 2 фактори - а)"мертвий сезон" б) читайте в дужках виділене червоним
Подружитися з калькулятором. Тобто якщо ти за день заробляєш більше плиточника, то плиточник робить свою роботу, а ти свою. Якщо заробляєш більше прораба, то віддаєш йому ключі і він робить свою роботу, а ти свою. Якщо заробляєш менше плитоника, ну то кладеш плитку сам. Ремонт починати зразу, як ти будеш до нього готовий і матимеш суму на 20% вищу від розрахованої. Але найкращу пораду тобі давали не раз: продати по переуступці як тільки знайдеш лоха, ой, покупця, і забути і про Левандівку і про орендний бізнес, а купити\зняти сім"ї 3к.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 кві, 2021 18:35, всього редагувалось 1 раз.
Sidus написав:Век урбанизации давно закончился - с приходом информационной эры. Уже не нужно сьезжаться в одно месте все рабочим, чтоб утром прийти на смену в 8 утра - все смены автоматизированы и рабочие сокращены. А с приходом короны, на урбанизации можно ставить жирный крест.
уага, Амазон и Гугл уже поставили
Ну так они не работают в НьюЙорке, если что. То, что они зовут обратно в офис, ничего не меняет, многие остануться удаленно все равно.