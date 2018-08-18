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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:49
sequence написав:
Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило
Удаленка все порешает.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05
BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41
vitaliian написав: BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
В Ірпені нема кому на станку з ЧПК гайку ганяти.
Тому не переїдуть, бо нема спеців за об"їзною.
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
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