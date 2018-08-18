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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7080708170827083

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило

Удаленка все порешает.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.

В Ірпені нема кому на станку з ЧПК гайку ганяти.
Тому не переїдуть, бо нема спеців за об"їзною.
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
flyman
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