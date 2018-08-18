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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7080708170827083

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило

Удаленка все порешает.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.

В Ірпені нема кому на станку з ЧПК гайку ганяти.
Тому не переїдуть, бо нема спеців за об"їзною.
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.

Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  flyman написав:А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.

Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
В принципі ваша правда, і в регіони часом переїздять, але і платити мають як мінімум не менше, ніж у Києві.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:17

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.

Ты сперва купил, по легенде, нежилое в Ирпене.
А теперь, камлаешь, что бизнес просто обязан переехать в Ирпень.
Чтобы арендовать у тебя

ИМХО, это самая ... убогая бизнес-стратегия
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:35

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.

Коворкинги порешают. А открывать отдельный офис в каждом районе + на каждые бровары , бизнес точно не будет
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:37

Re: Когда начнется

  stas_rst написав:якого року ?

... березень 2023р. :D
  flyman написав:забути і про Левандівку і про орендний бізнес, а купити\зняти сім"ї 3к

Нах? Якщо не встигну оглянутись, як старший виросте/женеться/чи поїде за кордон вчитись/працювати!
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