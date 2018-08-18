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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 кві, 2021 18:49
sequence написав:
Закуяне, постояв сегодня в пробке на проспекте победы, имели время, несколько часов подумать и обсудить с попутчиками перспективы жития в пригороде. Виталиан, наверное, сегодня выехав БЫ с Ирпеня в 7-00, на майдан попал как раз к обеду, а там уже можно готовиться к точно такому же квесту вечером.
Посмотрел цены на такси, задумался о смене работы. Потом понял, что для таксиста это наверное единственная поездка за день и попустило
Удаленка все порешает.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:05
BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41
vitaliian написав: BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
В Ірпені нема кому на станку з ЧПК гайку ганяти.
Тому не переїдуть, бо нема спеців за об"їзною.
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:53
flyman написав:
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:59
BIGor написав: flyman написав:
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
В принципі ваша правда, і в регіони часом переїздять, але і платити мають як мінімум не менше, ніж у Києві.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:17
vitaliian написав: BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
Ты сперва купил, по легенде, нежилое в Ирпене.
А теперь, камлаешь, что бизнес просто обязан переехать в Ирпень.
Чтобы арендовать у тебя
ИМХО, это самая ... убогая бизнес-стратегия
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:35
vitaliian написав: BIGor написав:
Удаленка все порешает.
почему до сих пор не порешала? Бизнесу надо съезжать из городов в ближайшие пригороды, организовав туда доставку людей. К этому рано или поздно придёт.
Коворкинги порешают. А открывать отдельный офис в каждом районе + на каждые бровары , бизнес точно не будет
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:37
stas_rst написав:
якого року ?
... березень 2023р.
flyman написав:
забути і про Левандівку і про орендний бізнес, а купити\зняти сім"ї 3к
Нах? Якщо не встигну оглянутись, як старший виросте/женеться/чи поїде за кордон вчитись/працювати!
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:31
BIGor написав: flyman написав:
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
Мені тут форумчанин за ЧПК пропонував тут 2 ойро за годину, чи 4 ойро, вже забув.
афрмакс написав, що на підрізці плитки більше дають
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:42
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
А поважаючий себе профі з Києва в іпені не буде їздити.
Якщо добре заплатять - то поїдуть. Чогось експати з Лондону ітд пруть же в Київ?
Мені тут форумчанин за ЧПК пропонував тут 2 ойро за годину, чи 4 ойро, вже забув.
афрмакс написав, що на підрізці плитки більше дають
Біда тільки, що ні ЧПК не знаєте, ні плитку підрізати не вмієте?
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