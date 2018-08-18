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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 кві, 2021 22:14
pesikot написав:
это самая ... убогая бизнес-стратегия
наверное из-за своей убогости бизнес-аренда в Ирпене растет?
pesikot написав:
А теперь, камлаешь, что бизнес просто обязан переехать в Ирпень.
почему то новусы открываются в Ирпене а не в Чернигове, наверное неудачники, неумеющие считать прибыль. Надо тебя бизнес-консультантом пригласить, расскажешь как надо вести бизнес.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 22:28
Вообще с т.з. урбанизма имела бы смысл следующая схема - ГО в центре, филиалы и коворкинги в прицентралье, удаленка в просторных новостройках окраин и пригородных котеджах
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