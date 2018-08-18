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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7082708370847085>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:это самая ... убогая бизнес-стратегия
наверное из-за своей убогости бизнес-аренда в Ирпене растет?
  pesikot написав:А теперь, камлаешь, что бизнес просто обязан переехать в Ирпень.
Я призывал бизнес смотреть на чужие успешные проекты и незаполненные ниши.
Лише за останній рік в Ірпені населення зросло з 50 до 90 тисяч осіб! http://surl.li/ptim
Эти люди не ходят в кафе, спортзалы, за продуктами, в парикмахерские, к стоматологам, не покупают канцтовары, медикаменты, не моют и не ремонтируют машины, не водят детей в садики? Платежеспособные люди, большинство из которых купили в Ирпене квартиры. Для бизнеса здесь очень много незаполненных ниш и наличие рабсилы. Например в Ирпене нет бассейна. Почему то Новусы открываются в Ирпене а не в Чернигове, наверное неудачники, неумеющие считать прибыль. Новусу надо тебя бизнес-консультантом пригласить, расскажешь им как и где надо вести бизнес.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 07:36, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вообще с т.з. урбанизма имела бы смысл следующая схема - ГО в центре, филиалы и коворкинги в прицентралье, удаленка в просторных новостройках окраин и пригородных котеджах
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:28

Просто ранок, просто дорога ... 8.15
Конг таки правий, - жити потрібно в районі Пейзажки :)
Понаїхи їдуть ... щодня віддаючи данину "місту жовтого диявола"
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:наверное из-за своей убогости бизнес-аренда в Ирпене растет?

Какая бизнес-аренда ? Кофейни, булочные и салоны красоты ? Серъезные офисы не будут открываться в таких локациях, в них никто не поедет, только местные
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:04

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:наверное из-за своей убогости бизнес-аренда в Ирпене растет?

Какая бизнес-аренда ? Кофейни, булочные и салоны красоты ? Серъезные офисы не будут открываться в таких локациях, в них никто не поедет, только местные
значит придут их растущие конкуренты, офис в Киеве не даёт гарантий успешности бизнеса, по этой причине им можно пренебречь.
vitaliian
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  Faceless написав:..

Біда тільки, що ні ЧПК не знаєте, ні плитку підрізати не вмієте?

да, это серьезная проблема, а в таком возрасте мы учеников не берем - плохо обучаемы и много п..ят.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:значит придут их растущие конкуренты

Пора формулировать 3 закона Виталиана )
Как будет по ирпенски "Говори - не говори, краще місто - Бровари " ? )
Ирпень не пуп Земли (Киевской), даже за Киевом есть более интересные локации, с доступом к большой воде. Максимум что светит ирпеням, борщаговкам, броварам - коворкинги и локальная инфораструктура
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stas_rst написав:Просто ранок, просто дорога ... 8.15
Конг таки правий, - жити потрібно в районі Пейзажки :)
Понаїхи їдуть ... щодня віддаючи данину "місту жовтого диявола"
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Чітко видно що з центра Києва люди ідуть на роботу чи в парки софіївської Борщагівки.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:42

  fox767676 написав:
  vitaliian написав:значит придут их растущие конкуренты

Пора формулировать 3 закона Виталиана )
Как будет по ирпенски "Говори - не говори, краще місто - Бровари " ? )
Ирпень не пуп Земли (Киевской), даже за Киевом есть более интересные локации, с доступом к большой воде. Максимум что светит ирпеням, борщаговкам, броварам - коворкинги и локальная инфораструктура

Зато в ирпене есть НОВУС
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fox767676 написав:Пора формулировать 3 закона Виталиана )
И только Киевотрочеры считают за за пределами столицы жизнь как на марсе невозможна. Изучайте мировой опыт, сколько людей живёт в пригородах столиц.
vitaliian
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