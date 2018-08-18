Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Эти люди не ходят в кафе, спортзалы, за продуктами, в парикмахерские, к стоматологам, не покупают канцтовары, медикаменты, не моют и не ремонтируют машины, не водят детей в садики? Платежеспособные люди, большинство из которых купили в Ирпене квартиры. Для бизнеса здесь очень много незаполненных ниш и наличие рабсилы. Например в Ирпене нет бассейна. Почему то Новусы открываются в Ирпене а не в Чернигове, наверное неудачники, неумеющие считать прибыль. Новусу надо тебя бизнес-консультантом пригласить, расскажешь им как и где надо вести бизнес.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 07:36, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав:значит придут их растущие конкуренты
Пора формулировать 3 закона Виталиана ) Как будет по ирпенски "Говори - не говори, краще місто - Бровари " ? ) Ирпень не пуп Земли (Киевской), даже за Киевом есть более интересные локации, с доступом к большой воде. Максимум что светит ирпеням, борщаговкам, броварам - коворкинги и локальная инфораструктура
vitaliian написав:значит придут их растущие конкуренты
Пора формулировать 3 закона Виталиана ) Как будет по ирпенски "Говори - не говори, краще місто - Бровари " ? ) Ирпень не пуп Земли (Киевской), даже за Киевом есть более интересные локации, с доступом к большой воде. Максимум что светит ирпеням, борщаговкам, броварам - коворкинги и локальная инфораструктура