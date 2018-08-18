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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 кві, 2021 08:52
Там пишут, что у американцев какие-то зашкаливающие потребительские настроения и рекордные накопления нарисовались. rjkz стоит поспешить с покупкой подешевевшей недвиги на Манхеттене. А то, те, кому не достанется домик в пригороде могут плюнуть, привиться, и в город вернуться.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:54
Kostia написав: fox767676 написав: vitaliian написав:
значит придут их растущие конкуренты
Пора формулировать 3 закона Виталиана )
Как будет по ирпенски "Говори - не говори, краще місто - Бровари " ? )
Ирпень не пуп Земли (Киевской), даже за Киевом есть более интересные локации, с доступом к большой воде. Максимум что светит ирпеням, борщаговкам, броварам - коворкинги и локальная инфораструктура
Зато в ирпене есть НОВУС
Растет культура быта, теперь есть на что посмотреть и где провести досуг
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