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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:43
Что все в файне мисто Тернополь переметнулись? никто про Киев не пишет. Смотрю цены растут, акций нет, прикупить даже нечего
В прошлом году весной упрашивали купить, акции невиданной щедрости везде были. Метрополис вон помню с ремонтом 1200 за метр был еще и скидки всякие были.
Востаннє редагувалось Proofy
в Вів 06 кві, 2021 10:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:47
hume написав:
С интересом прочитал. Вот интересует такой вопрос. Случайно нет ошибки с количеством новых домов?
Но там депутат «Нових облич» Игорь Оверко возводит не школу, а очередные 70 высоток ЖК «Синергия Сити»
стаття не стільки про Ірпінь, скільки проти Карплюка,
власне ще страшнішу можна і про Вєталя накатати і жахи Києва
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flyman
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2
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:48
Медицина и коронавирус
В предвыборной программе «Нових облич» нет ни единого слова о борьбе с коронавирусом.
дальше можно не читать, смысловой уровень журналистики упал на уровень подподъездных бабушек. Получается мэр должен лично лечить каждого ковидного.
Кроме этого, в последние годы крупной проблемой в Ирпене стали аварии на электросетях.
энергосетями облэнерго тоже мэр руководит?
В этот перечень попало и обещание отремонтировать известный на всю страну подземный переход, соединяющий две части Ирпеня. Когда льет дождь, попасть на противоположную сторону — тот еще квест. Уровень воды поднимается на высоту до одного метра.
журналист не в курсе что этот переход в юрисдикции Укрзалізниці?
вроде вкурсе а делает вид что не в курсе
Еще в 2016 году тогдашний мэр Карплюк рассказал в своем блоге, что вопрос реконструкции перехода сдвинулся с места: с «Укрзалізницей», которой подчинен этот подземный переход,
подподъезная бабушка а не журналист.
Но проблема не только в количестве построенного жилья, но и в том, что команда Карплюка причастна к застройке микрорайона «Благодатный». Здесь соратник Карплюка депутат Игорь Вишняков возводил высотки, взял средства у более тысячи семей и сбежал за границу.
а зачем тысячи семей дали ему средства за воздух над котлованом?
далее журналист сообщает что стройплощадки продают.. "квартиры", хоть бы википедию почитала что такое фьючерс, а что квартира.
Эти зеленые зоны создаются около новых стройплощадок, что дает возможность быстрее продать квартиры.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 06 кві, 2021 11:40, всього редагувалось 9 разів.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:12
Спрощу своє вчорашнє питання
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?
Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти)
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Успіх
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:25
change_pm написав:
зі. Цікаво, куди повєстка від воєнкома Флаю прийде?
Отправят на кольцевой электричке, Флай заберёт на удобной ему станции.
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1
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:25
Успіх написав:
Спрощу своє вчорашнє питання
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?
Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти)
до тебе туго доходить?
тобі вже писали 20 разів: продавай
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flyman
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2
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:33
Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)
Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?
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Хомякоид
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:38
Хомякоид написав:
Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
может за счёт сбережений покупается бетон?
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vitaliian
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Додано: Вів 06 кві, 2021 11:49
Успіх написав:
Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти)
Дочекатись, поки добудують !!!
По факту отримання документів про власність (якщо будуть) - калькулятором порахувати вартість ремонту, вирахувати % річного прибутку від аренди, період окупності із усіма поточними і амортизаційними витратами.
Потім усе це порівняти із сумою, яку можеш отримати від переуступки за мінусом процентів забудовнику. Накладаєш це усе на часовий відрізок, за який плануєш отримати реальну суму, рівну прибутку (НЕ доходу) від переуступки.
Потім порівнюєш перше і друге і користуєшся книжкою з арифметики, яку скурив у 2-му класі. Розділ "Основи арифметики. Порівняння чисел".
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 06 кві, 2021 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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1
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:49
flyman написав:
тобі вже писали 20 разів: продавай
Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так.
А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!
От і питаю, як краще розтягувати ремонт, чи ні?
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