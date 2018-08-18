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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7084708570867087

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:56

  Успіх написав:Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так.
А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!

варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%.
От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів.
Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх".
Не дякуй
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:08

  Успіх написав:
  flyman написав:тобі вже писали 20 разів: продавай

Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так.
А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!
От і питаю, як краще розтягувати ремонт, чи ні?

в тебе ще є час до августа...
ремонт, можливо буде у 2024, якщо до того часу відновиться економіка і добудують твій овнобуд. Вирішуй проблеми по мірі надходження, і не іпи міски серйозним дядькам тупими вопросами.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:10

  Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)

Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
При этом депозиты домохозяйств за 2020 год выросли на 130 млрд. Сбережения падают аж свистит, да
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:10

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так.
А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!

варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%.
От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів.
Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх".
Не дякуй

перепетум бетоно-мобілє, до першого недобуду...
для такого тре мати ресурс хоча б на кілька кавалірок...
скажімо якщо одна кирдикне, то 2 інші можуть ще дати прохфіт...
Теорвєр, але в школі такого не учать.
flyman
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  #<1 ... 7084708570867087
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