Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так. А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!
варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%. От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів. Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх". Не дякуй
Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так. А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду! От і питаю, як краще розтягувати ремонт, чи ні?
в тебе ще є час до августа... ремонт, можливо буде у 2024, якщо до того часу відновиться економіка і добудують твій овнобуд. Вирішуй проблеми по мірі надходження, і не іпи міски серйозним дядькам тупими вопросами.
Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)
Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть. Інфляція пришвидшується. Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?
Успіх написав:Це, якщо наступного року, на мій смарт ціна зросте до 28-30К$ - тоді так. А як не зросте, то треба робити ремонт і здавати в оренду!
варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%. От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів. Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх". Не дякуй
перепетум бетоно-мобілє, до першого недобуду... для такого тре мати ресурс хоча б на кілька кавалірок... скажімо якщо одна кирдикне, то 2 інші можуть ще дати прохфіт... Теорвєр, але в школі такого не учать.