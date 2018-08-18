RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 708770887089709070917092>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:21

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Кстати, обратил внимание, что у Виталиана пропала из подписи вера в доллар/евро по 1.4 И это правильно. Надо быть гибким.


Т.е. осознание того, что доллар будет дорогим - это ок, а что цены КРЖН при этом скорректируются - не ок? Гривна сильнее евро? Какие еще абсурдные выводы следуют из этого противоречия? :roll:

У нас же долларизованная экономика, а не "евроизованная". Экспортные контракты, в основном, в долл.сша, сбережения - также. Но и в сильного укрепления доллара я не жду.
airmax78
 
Повідомлень: 38188
З нами з: 25.10.12
Подякував: 922 раз.
Подякували: 4604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:недостающую гривну напечатают Правда, ее покупательная способность уменьшится. Проходили уже. Ничего смертельного - просто долларовые цены на РН домкратом вниз
сомнительно, что сильно вниз. Это какой курс гривны к дол. должен быть?

  flyman написав:в тебе ще є час до августа...
Что в августе, ракета и все пропало? Сколько уже августов было а РН сильно не меняется.
Прошлый год показал, что даже такое новое явление как ковид сильно не поменяло цены РН, 1300 метр с ремонтом на ПОХе я так и не наблюдал.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 06 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 3 разів.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 24.10.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:27

  change_pm написав:
  Успіх написав:Спрощу своє вчорашнє питання :)
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?

Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти) :)

Без підколок...

Вижити при ковіді, а те що всі по пару раз перехворіють, скоріш за все 99%...

Виживеш, вже будеш вирішувати, коли ремонт робити )))

99% выживаемости очень большой процент, что за боязнь? Так можно долго ждать, потом еще штамм придет какой-нибудь арктический :)
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 24.10.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:32

  airmax78 написав:Кстати, обратил внимание, что у Виталиана пропала из подписи вера в доллар/евро по 1.4 И это правильно. Надо быть гибким.

соколине око на третій день побачив, що нема стіни.

з.і.
підписи давно у всіх пропали
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:34

налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех

  stas_rst написав:
  flyman написав:При наближенні екстрематуса можна швидко на потяг в Тернопіль або електричку на дачу під Коростенем або з пересадками через Козятин до кінцевої зупинки "Державний кордон".

Андрію, а державу хто буде захищати ? ти ж політех закінчив безкоштовно, поверни державі борг - запишись у піхоту.

по темі:
https://dou.ua/forums/topic/33149/


Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех квартир (больше 120 м) и всех сельских домов и дач (больше 250 м) в бюджет

По полям по полям
синий трактор едет к нам
у него в прицепе кто-то
песенку поет

кто там хотел на старость бетонометрами обложиться?

сегодня в первом чтении Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. Вернее это он задумывался как Закон об амнистии. А на деле получилось что #Гетьманцев, как и в ситуации с ФОПами, заложил еще одну мега-эффективную бомбу под президентский рейтинг: налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех квартир (больше 120 м) и всех сельских домов и дач (больше 250 м) в бюджет.
Каждый четвертый представитель среднего класса в стране уже сейчас может начать готовить десятки тысяч долларов на «доплату Гетьманцева».
Забавно, что возврат денег с оффшорных счетов «обеляется» по закону по ставке 0%...
А за квартиры, машины и дачи придется заплатить еще раз 5% от из стоимости. Если не покажете налоговые декларации с 1998 года...
Тут весь букет Гетьманцева: и «Закон обратной силы», и «презумпция виновности», в общем, если бы в МСК писали план: как еще можно «поставить на дыбы» наиболее активную часть общества и предпринимательского класса против Президента, то, наверное, не придумали бы лучше...

з.і.
безплатну освіду давно відпрацював ...
і ще держава винна (про і це не тільки про вклади на сберкнижці ..., але то таке)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1849 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Т.е. осознание того, что доллар будет дорогим - это ок, а что цены КРЖН при этом скорректируются - не ок? Гривна сильнее евро?
бетон сильнее всех, его не напечатают.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:40

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Т.е. осознание того, что доллар будет дорогим - это ок, а что цены КРЖН при этом скорректируются - не ок? Гривна сильнее евро?
бетон сильнее всех, его не напечатают.


Заграничный (страны золотого миллиарда) - да. В смысле, сильнее фиатных валют в долгосрочном периоде. А так - биткоин сильнее всех :lol: Ограниченность предложения решает. Наш бетон сильнее только гривны. Доллару он проигрывает уже много лет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9699
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2039 раз.
Подякували: 4408 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ограниченность предложения решает
запчасти на запорожец или 21ю волгу тоже ограниченное предложение, но их ценник смешной по сравнению с запчастями на новые ауди/бмв. Цена зависит только от размера кармана ЦА. Разные ограниченные предложения - выдумки маркетологов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Дочекатись, поки добудують !!!
По факту отримання документів про власність (якщо будуть) - калькулятором порахувати вартість ремонту, вирахувати % річного прибутку від аренди, період окупності із усіма поточними і амортизаційними витратами.
Потім усе це порівняти із сумою, яку можеш отримати від переуступки за мінусом процентів забудовнику. Накладаєш це усе на часовий відрізок, за який плануєш отримати реальну суму, рівну прибутку (НЕ доходу) від переуступки.
Потім порівнюєш перше і друге і користуєшся книжкою з арифметики, яку скурив у 2-му класі. Розділ "Основи арифметики. Порівняння чисел".

  stas_rst написав:варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%.
От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів.
Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх".
Не дякуй

Та як рахувати маржинальність і "гроші в часі" - я знаю!(не вчора народився) :)
Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня, щоб здати НОРМАЛЬНИМ орендарям на умовну штуку більше, чи здавати кому-небудь(бо вибору дуже не буде) в грудні-січні на умовну штуку менше?
От в чому питання!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:53

  hume написав:
  Успіх написав:Спрощу своє вчорашнє питання :)
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?

Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти) :)

Сколько предположительно денег можно выручить на такой аренде?

~7к/міс(через 1,5р) :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 708770887089709070917092>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: roberto dark і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20142 3467413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 14:14
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31926)
06.04.2021 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.