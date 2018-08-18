Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:недостающую гривну напечатают Правда, ее покупательная способность уменьшится. Проходили уже. Ничего смертельного - просто долларовые цены на РН домкратом вниз
сомнительно, что сильно вниз. Это какой курс гривны к дол. должен быть?
flyman написав:в тебе ще є час до августа...
Что в августе, ракета и все пропало? Сколько уже августов было а РН сильно не меняется. Прошлый год показал, что даже такое новое явление как ковид сильно не поменяло цены РН, 1300 метр с ремонтом на ПОХе я так и не наблюдал.
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 06 кві, 2021 13:31, всього редагувалось 3 разів.
Успіх написав:Спрощу своє вчорашнє питання Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"? Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?
Що порадите, панове? (тільки постарайтесь без підколок відповісти)
Без підколок...
Вижити при ковіді, а те що всі по пару раз перехворіють, скоріш за все 99%...
Виживеш, вже будеш вирішувати, коли ремонт робити )))
99% выживаемости очень большой процент, что за боязнь? Так можно долго ждать, потом еще штамм придет какой-нибудь арктический
Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех квартир (больше 120 м) и всех сельских домов и дач (больше 250 м) в бюджет
По полям по полям синий трактор едет к нам у него в прицепе кто-то песенку поет
кто там хотел на старость бетонометрами обложиться?
сегодня в первом чтении Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. Вернее это он задумывался как Закон об амнистии. А на деле получилось что #Гетьманцев, как и в ситуации с ФОПами, заложил еще одну мега-эффективную бомбу под президентский рейтинг: налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех квартир (больше 120 м) и всех сельских домов и дач (больше 250 м) в бюджет. Каждый четвертый представитель среднего класса в стране уже сейчас может начать готовить десятки тысяч долларов на «доплату Гетьманцева». Забавно, что возврат денег с оффшорных счетов «обеляется» по закону по ставке 0%... А за квартиры, машины и дачи придется заплатить еще раз 5% от из стоимости. Если не покажете налоговые декларации с 1998 года... Тут весь букет Гетьманцева: и «Закон обратной силы», и «презумпция виновности», в общем, если бы в МСК писали план: как еще можно «поставить на дыбы» наиболее активную часть общества и предпринимательского класса против Президента, то, наверное, не придумали бы лучше...
з.і. безплатну освіду давно відпрацював ... і ще держава винна (про і це не тільки про вклади на сберкнижці ..., але то таке)
zРадио написав:Т.е. осознание того, что доллар будет дорогим - это ок, а что цены КРЖН при этом скорректируются - не ок? Гривна сильнее евро?
бетон сильнее всех, его не напечатают.
Заграничный (страны золотого миллиарда) - да. В смысле, сильнее фиатных валют в долгосрочном периоде. А так - биткоин сильнее всех Ограниченность предложения решает. Наш бетон сильнее только гривны. Доллару он проигрывает уже много лет
запчасти на запорожец или 21ю волгу тоже ограниченное предложение, но их ценник смешной по сравнению с запчастями на новые ауди/бмв. Цена зависит только от размера кармана ЦА. Разные ограниченные предложения - выдумки маркетологов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 13:52, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst написав:Дочекатись, поки добудують !!! По факту отримання документів про власність (якщо будуть) - калькулятором порахувати вартість ремонту, вирахувати % річного прибутку від аренди, період окупності із усіма поточними і амортизаційними витратами. Потім усе це порівняти із сумою, яку можеш отримати від переуступки за мінусом процентів забудовнику. Накладаєш це усе на часовий відрізок, за який плануєш отримати реальну суму, рівну прибутку (НЕ доходу) від переуступки. Потім порівнюєш перше і друге і користуєшся книжкою з арифметики, яку скурив у 2-му класі. Розділ "Основи арифметики. Порівняння чисел".
stas_rst написав:варіант 3 - продати і вкластись у новий бетон. Якщо на готовому отримаєш +20-30%, нову безкоштовну квартиру зможеш отримати за 10 років інвестицій-продажу. З урахуванням 2 років на будову кожного об"єкта і мінімальною різницею +20%. От тобі й 120 оренд. Тільки без ремонтів і невдячних орендарів. Якщо матимеш на паралельний об"єкт, термін окупності скорочується у 2 рази. Тобто за 5 років - безкоштовний "смарт-успіх". Не дякуй
Та як рахувати маржинальність і "гроші в часі" - я знаю!(не вчора народився) Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня, щоб здати НОРМАЛЬНИМ орендарям на умовну штуку більше, чи здавати кому-небудь(бо вибору дуже не буде) в грудні-січні на умовну штуку менше? От в чому питання!
Успіх написав:Спрощу своє вчорашнє питання Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"? Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?
Що порадите, панове? (тільки постарайтесь без підколок відповісти)
Сколько предположительно денег можно выручить на такой аренде?