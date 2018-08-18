Додано: Вів 06 кві, 2021 13:34

stas_rst написав: flyman написав: При наближенні екстрематуса можна швидко на потяг в Тернопіль або електричку на дачу під Коростенем або з пересадками через Козятин до кінцевої зупинки "Державний кордон". При наближенні екстрематуса можна швидко на потяг в Тернопіль або електричку на дачу під Коростенем або з пересадками через Козятин до кінцевої зупинки "Державний кордон".

Андрію, а державу хто буде захищати ? ти ж політех закінчив безкоштовно, поверни державі борг - запишись у піхоту. Андрію, а державу хто буде захищати ? ти ж політех закінчив безкоштовно, поверни державі борг - запишись у піхоту.

по темі:Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. налоговики «одноразово сдерут» 5% от рыночной стоимости всех квартир (больше 120 м) и всех сельских домов и дач (больше 250 м) в бюджетПо полям по полямсиний трактор едет к наму него в прицепе кто-топесенку поеткто там хотел на старость бетонометрами обложиться?сегодня в первом чтении Закон ОБ АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ. Вернее это он задумывался как Закон об амнистии. А на деле получилось что #Гетьманцев, как и в ситуации с ФОПами, заложил еще одну мега-эффективную бомбу под президентский рейтинг:Каждый четвертый представитель среднего класса в стране уже сейчас может начать готовить десятки тысяч долларов на «доплату Гетьманцева».Забавно, что возврат денег с оффшорных счетов «обеляется» по закону по ставке 0%...А за квартиры, машины и дачи придется заплатить еще раз 5% от из стоимости. Если не покажете налоговые декларации с 1998 года...Тут весь букет Гетьманцева: и «Закон обратной силы», и «презумпция виновности», в общем, если бы в МСК писали план: как еще можно «поставить на дыбы» наиболее активную часть общества и предпринимательского класса против Президента, то, наверное, не придумали бы лучше...з.і.безплатну освіду давно відпрацював ...і ще держава винна (про і це не тільки про вклади на сберкнижці ..., але то таке)