а отопление и осбб за декабрь март кто оплатит?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 13:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вже раз вижив(восени)
Тепер і не дуже страшно
Он, старший синочок - 2 тижня тому, втратив запах на пару днів - і більше ніяких симптомів не було!
Зараз - все ок!
"Будемо жити - то не помрем!"©
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:00
мертвий сезон може тепер серед живого сезону бути створений карлючкою Кабміна чи КМДА\ЛМДА про страшне ковідло яке косить нарід масивами і районами ... забудь про сезони .. їх вже нема
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:01
Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
ОСББ - ну, метраж не великий, то може гривень 200-250/міс. буде.
Ну, нехай за ті міс. витрачу 1-1,5К на комуналь+опалення.
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 кві, 2021 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:02
при курсі папісят
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я не очень вкурсе, как счётчик регулирует температуру подачи? или бегать открывать/ перекрывать? у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:07
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну от реально захоттабичив ... який нах ремонт, якщо навіть даху нема і 4 поверхи з 10-12 запланованих ...
Роби тоді, коли будуть вікна і вода в крані. Реально, втомив. Штори вибирай краще. Пох, які. Аби були. Їх хоча б в іншій хаті почепити можна буде, якщо забудовник прокине успішного інвестора.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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