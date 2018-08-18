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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня
а отопление и осбб за декабрь март кто оплатит?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Без підколок...

Вижити при ковіді, а те що всі по пару раз перехворіють, скоріш за все 99%...

Виживеш, вже будеш вирішувати, коли ремонт робити ))

Вже раз вижив(восени) ;)
Тепер і не дуже страшно :)

Он, старший синочок - 2 тижня тому, втратив запах на пару днів - і більше ніяких симптомів не було!
Зараз - все ок!

"Будемо жити - то не помрем!"© :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:00

  Успіх написав:Та як рахувати маржинальність і "гроші в часі" - я знаю!(не вчора народився) :)
Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня, щоб здати НОРМАЛЬНИМ орендарям на умовну штуку більше, чи здавати кому-небудь(бо вибору дуже не буде) в грудні-січні на умовну штуку менше?
От в чому питання!

мертвий сезон може тепер серед живого сезону бути створений карлючкою Кабміна чи КМДА\ЛМДА про страшне ковідло яке косить нарід масивами і районами ... забудь про сезони .. їх вже нема
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:01

  vitaliian написав:
  Успіх написав:тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня
а отопление и осбб за декабрь март кто оплатит?

Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
ОСББ - ну, метраж не великий, то може гривень 200-250/міс. буде.
Ну, нехай за ті міс. витрачу 1-1,5К на комуналь+опалення.
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 кві, 2021 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:02

  Успіх написав:
  hume написав:
  Успіх написав:Спрощу своє вчорашнє питання :)
Напрягтись з майбутнім ремонтом/пришвидшити його і пробувати здати в грудні-січні - в "мертвий сезон"?
Чи, розтягнути задоволення(ремонт) і вже здати в березні?

Що порадите, панове?
(тільки постарайтесь без підколок відповісти) :)

Сколько предположительно денег можно выручить на такой аренде?

~7к/міс(через 1,5р) :)

при курсі папісят
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
я не очень вкурсе, как счётчик регулирует температуру подачи? или бегать открывать/ перекрывать? у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:забудь про сезони .. їх вже нема

Якщо забути про сезони, то "ясень пень", що треба буде після отримання ключів - гнати ремонт рОкетою!
Але, ковідло, з-часом, все одно піде на спад!

"І це минеться..."© ;(
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:07

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
я не очень вкурсе, как счётчик регулирует температуру подачи? или бегать открывать/ перекрывать?

В квартирі вентиль придавив/закрив і вуаля - платіжка наполовину менша :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня

ну от реально захоттабичив ... який нах ремонт, якщо навіть даху нема і 4 поверхи з 10-12 запланованих ...
Роби тоді, коли будуть вікна і вода в крані. Реально, втомив. Штори вибирай краще. Пох, які. Аби були. Їх хоча б в іншій хаті почепити можна буде, якщо забудовник прокине успішного інвестора.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:ну от реально захоттабичив

Та зробив би я стоп, якщо б отримав деталі про "мертвий сезон" :D
А так.... :)
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