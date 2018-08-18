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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:11
vitaliian написав: Успіх написав:
Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
я не очень вкурсе, как счётчик регулирует температуру подачи? или бегать открывать/ перекрывать? у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)
Ну у меня вентиль на батарее и в зависимости от того как сильно откручен/закручен так и сама батарея горячей/холодней. Спецом такие брал, тоже счётчик калорий на квартиру от крышной котельной.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:12
Успіх написав: stas_rst написав:
ну от реально захоттабичив
Та зробив би я стоп, якщо б отримав деталі про "мертвий сезон"
А так....
я всю жизнь мертвым сезоном считал лето, студенты уезжают по домам, много кто живёт на даче и тд
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:13
vitaliian написав:
но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)
Можна придавити "майже до кінця" і буде менше гріти, або пів батареї буде теплої...
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:13
Успіх написав:
Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник
яка котельня, який лічильник і у якій квартирі ???
пару стін на фундаменті.
"дурень думкою багатіє" (укр.нар.примовка)
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:15
vitaliian написав:
я всю жизнь мертвым сезоном считал лето, студенты уезжают по домам, много кто живёт на даче и тд
Так і я - поки тут не прочитав, що в грудні-січні знайти орендарів на ДОВГОТРИВАЛУ оренду -гемор ще той!(ніхто перед/після Нового року старається не рипатись! )
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:17
Успіх написав:
Так і я - поки тут не прочитав,
здесь столько бреда пишут, не каждый психиатр выдержит читать.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:17
stas_rst написав: Успіх написав:
Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник
яка котельня, який лічильник і у якій квартирі ???
пару стін на фундаменті.
"дурень думкою багатіє" (укр.нар.примовка)
Якщо так думати і налаштовувати себе, так як ви - то завтра і від ковіду можна кирдикнути!
Оптимізм - наше фффсьо!
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:19
vitaliian написав: Успіх написав:
Так і я - поки тут не прочитав,
здесь столько бреда пишут, не каждый психиатр выдержит читать.
це точно!
Але, в даній ситуації - логічно, що перед/поміж святами, ніхто дуже не рипається.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:21
Успіх написав:
Але, в даній ситуації - логічно, що перед/поміж святами, ніхто дуже не рипається.
рынок сам себя регулирует, одни не рыпаются другие ждут вкусных предложений, третьим срочно нужна квартира, четвертые не в курсе о сезонности.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 06 кві, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:22
stas_rst написав: Успіх написав:
Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня
ну от реально захоттабичив ... який нах ремонт, якщо навіть даху нема і 4 поверхи з 10-12 запланованих ...
Роби тоді, коли будуть вікна і вода в крані. Реально, втомив. Штори вибирай краще. Пох, які. Аби були.
Їх хоча б в іншій хаті почепити можна буде, якщо забудовник прокине успішного інвестора.
і холодильник!
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