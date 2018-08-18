RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7089709070917092>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:11

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник - тож можна по- мінімуму гріти.
я не очень вкурсе, как счётчик регулирует температуру подачи? или бегать открывать/ перекрывать? у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)

Ну у меня вентиль на батарее и в зависимости от того как сильно откручен/закручен так и сама батарея горячей/холодней. Спецом такие брал, тоже счётчик калорий на квартиру от крышной котельной.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 422
З нами з: 10.10.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:12

  Успіх написав:
  stas_rst написав:ну от реально захоттабичив

Та зробив би я стоп, якщо б отримав деталі про "мертвий сезон" :D
А так.... :)
я всю жизнь мертвым сезоном считал лето, студенты уезжают по домам, много кто живёт на даче и тд
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)

Можна придавити "майже до кінця" і буде менше гріти, або пів батареї буде теплої...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:13

  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник

яка котельня, який лічильник і у якій квартирі ???
пару стін на фундаменті.
"дурень думкою багатіє" (укр.нар.примовка)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1290
З нами з: 27.02.19
Подякував: 487 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:я всю жизнь мертвым сезоном считал лето, студенты уезжают по домам, много кто живёт на даче и тд

Так і я - поки тут не прочитав, що в грудні-січні знайти орендарів на ДОВГОТРИВАЛУ оренду -гемор ще той!(ніхто перед/після Нового року старається не рипатись! )
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Так і я - поки тут не прочитав,
здесь столько бреда пишут, не каждый психиатр выдержит читать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:17

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник

яка котельня, який лічильник і у якій квартирі ???
пару стін на фундаменті.
"дурень думкою багатіє" (укр.нар.примовка)

Якщо так думати і налаштовувати себе, так як ви - то завтра і від ковіду можна кирдикнути! :mrgreen:

Оптимізм - наше фффсьо! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:19

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Так і я - поки тут не прочитав,
здесь столько бреда пишут, не каждый психиатр выдержит читать.

:mrgreen: це точно!
Але, в даній ситуації - логічно, що перед/поміж святами, ніхто дуже не рипається.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 18.03.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Але, в даній ситуації - логічно, що перед/поміж святами, ніхто дуже не рипається.
рынок сам себя регулирует, одни не рыпаются другие ждут вкусных предложений, третьим срочно нужна квартира, четвертые не в курсе о сезонности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6554
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:22

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Тут питання моє було більше в тому, чи справді настільки "мертвий сезон" грудень-січень і чи ВАРТУЄ затягувати ремонт до березня

ну от реально захоттабичив ... який нах ремонт, якщо навіть даху нема і 4 поверхи з 10-12 запланованих ...
Роби тоді, коли будуть вікна і вода в крані. Реально, втомив. Штори вибирай краще. Пох, які. Аби були. Їх хоча б в іншій хаті почепити можна буде, якщо забудовник прокине успішного інвестора.

і холодильник!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7089709070917092>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: roberto dark і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20142 3467417
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 14:14
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31926)
06.04.2021 15:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.