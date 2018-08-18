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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7089709070917092

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 147
1. Зросли більш, як на 30%
27%
40
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:23

  Успіх написав:
  stas_rst написав:ну от реально захоттабичив

Та зробив би я стоп, якщо б отримав деталі про "мертвий сезон" :D
А так.... :)

твій мертвий сезон до 2024, розслабся і отримуй задоволення ще ТРИ рОки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24

  stas_rst написав:
  Успіх написав:Опалення - там котельня на даху, а в квартирі лічильник

яка котельня, який лічильник і у якій квартирі ???
пару стін на фундаменті.
"дурень думкою багатіє" (укр.нар.примовка)

як яка

Вот дом,
Который построил Джек.

А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это весёлая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот пёс без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)

Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
При этом депозиты домохозяйств за 2020 год выросли на 130 млрд. Сбережения падают аж свистит, да


То може з матрасів занесли у банк, щоб обілити ? Ні ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)

Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
При этом депозиты домохозяйств за 2020 год выросли на 130 млрд. Сбережения падают аж свистит, да


И именно поэтому падать все будет с еще бОльшим свистом - кредитные портфели уменьшаются. Карл, на фоне роста депозитных! Т.е. формально банковские биллинги проценты насчитывают, но денег на их выплату не существует. С государственным долгом ситуация аналогичная.

Но это ничего, сильно переживать не нужно - недостающую гривну напечатают :mrgreen: Правда, ее покупательная способность уменьшится. Проходили уже. Ничего смертельного - просто долларовые цены на РН домкратом вниз (вместе со стоимостью труда и гривневыми сбережениями)

Зображення

Открываем статистику от НБУ
Февраль 2021:
Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах
- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах
Кредиты резидентам - 951 млрд
ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд

Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.
Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов
Faceless
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  #<1 ... 7089709070917092
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