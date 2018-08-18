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Додано: Вів 06 кві, 2021 14:23
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24
як яка
Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это весёлая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот пёс без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58
То може з матрасів занесли у банк, щоб обілити ? Ні ?
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58
Открываем статистику от НБУ
Февраль 2021:
Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах
- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах
Кредиты резидентам - 951 млрд
ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд
Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.
Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов
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