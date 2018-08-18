Додано: Вів 06 кві, 2021 15:16

Faceless написав: Открываем статистику от НБУ

Февраль 2021:

Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах

- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах

Кредиты резидентам - 951 млрд

ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд



Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.

Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов Открываем статистику от НБУФевраль 2021:Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетахКредиты резидентам - 951 млрдЦБ резидентов в портфелях - 612 млрдНо только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов

Ну вы, видимо, более великий аналитик - что из приведенных цифр опровергает факт роста дисбаланса депозитов/кредитов в БС? Назовите в порядке убывания сегменты заемщиков, зарабатывающих проценты по депозитам населения и бизнеса. Неужто удивитесь, что лидером с большим отрывом будет государство (т.е. бюджет, причем высокодефицитный)?А насчет репертуара для бабушек у подъездов - расскажите это инвестбанкам и рейтинговым агентствам. Не я, а они дисконтируют гривневые долги с премией 5-10 п.п. к долларовым в год!Чисто на человеческом уровне понимаю хомяков - хочется зарабатывать на гривневом депо больше, чем на долларовом, и чтобы гривна при этом не обесценивалась к доллару. Но правда жизни в том, что так бывает только на небольшом временнОм интервале, такова механика денегPS: словосочетанием "пирамида ОВГЗ", в отличие от десятков авторов валютной ветки, не пользуюсь. Мне хватает знаний, чтобы описывать проблему языком экономических терминов