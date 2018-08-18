Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)
Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть. Інфляція пришвидшується. Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?
Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)
Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть. Інфляція пришвидшується. Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?
И именно поэтому падать все будет с еще бОльшим свистом - кредитные портфели уменьшаются. Карл, на фоне роста депозитных! Т.е. формально банковские биллинги проценты насчитывают, но денег на их выплату не существует. С государственным долгом ситуация аналогичная.
Но это ничего, сильно переживать не нужно - недостающую гривну напечатают Правда, ее покупательная способность уменьшится. Проходили уже. Ничего смертельного - просто долларовые цены на РН домкратом вниз (вместе со стоимостью труда и гривневыми сбережениями)
Открываем статистику от НБУ Февраль 2021: Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах - из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах Кредиты резидентам - 951 млрд ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд
Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция. Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов
Faceless написав:Открываем статистику от НБУ Февраль 2021: Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах - из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах Кредиты резидентам - 951 млрд ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд
Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция. Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов
Ну вы, видимо, более великий аналитик - что из приведенных цифр опровергает факт роста дисбаланса депозитов/кредитов в БС? Назовите в порядке убывания сегменты заемщиков, зарабатывающих проценты по депозитам населения и бизнеса. Неужто удивитесь, что лидером с большим отрывом будет государство (т.е. бюджет, причем высокодефицитный)?
А насчет репертуара для бабушек у подъездов - расскажите это инвестбанкам и рейтинговым агентствам. Не я, а они дисконтируют гривневые долги с премией 5-10 п.п. к долларовым в год!
Чисто на человеческом уровне понимаю хомяков - хочется зарабатывать на гривневом депо больше, чем на долларовом, и чтобы гривна при этом не обесценивалась к доллару. Но правда жизни в том, что так бывает только на небольшом временнОм интервале, такова механика денег
PS: словосочетанием "пирамида ОВГЗ", в отличие от десятков авторов валютной ветки, не пользуюсь. Мне хватает знаний, чтобы описывать проблему языком экономических терминов
Доброго дня. Це не рекламна стаття, немає жодного переходу на сайти тих комплексів. Це приклади концепції ЖК, які є на сьогоднішній день у столиці. Якщо говорити про новобудови. Але є і багато старого житлового фонду, який дуже вдало розміщений. А якщо не зручно, то можна підбирати нове житло для себе саме керуючись перерахованими принципами у статті.
zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась. Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да. Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась. Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да. Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции?
airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась. Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да. Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции?
Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?
airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Во-первых, остановка эмиссии гривны с ее стоимостью во времени в районе 10% годовых - это автоматом череда банкротств. Ее не останавливали никогда, даже при супер-жесткой монетарной политике Арбуза. Во-вторых, с чего ты взял, что эмиссия доллара = увеличение его массы в Украине? Ну это же полный бред! В 2008-2009 гг ФРС тоже безбожно печатала. И что? А сегодня ты где увидел рост количества долларов? Февраль, например, снова закрыли с дефицитом сводного сальдо. А год назад был профицит...
Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2021 года составил $28 млн по сравнению с профицитом $733 млн в феврале 2020 года https://biz.censor.net/n3257723
airmax78 написав:Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да
Бредишь! У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...
airmax78 написав:Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
А ну как покажи мне хоть одного проигравшего хомяка с тумбочкой долларов у нас. Что он сегодня не может на них купить, что мог купить 10 лет назад???