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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70907091709270937094>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 7 5 3
1. Зросли більш, як на 15%
0
0
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
1
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
0
0
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:23

  Успіх написав:
  stas_rst написав:ну от реально захоттабичив

Та зробив би я стоп, якщо б отримав деталі про "мертвий сезон" :D
А так.... :)

твій мертвий сезон до 2024, розслабся і отримуй задоволення ще ТРИ рОки
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)

Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
При этом депозиты домохозяйств за 2020 год выросли на 130 млрд. Сбережения падают аж свистит, да


То може з матрасів занесли у банк, щоб обілити ? Ні ?
А защадження що під матрасом що у банку, яка різниця якщо зменьшуються.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 06 кві, 2021 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:58

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд. гривень) перевищували доходи на 17 млрд. гривень (у 2019 році – на 116 млрд. гривень) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень (Б.Данилишан.Facebook)

Цікаво. Заощадження падають, ціна на нерухомі лайнохотілки ростуть.
Інфляція пришвидшується.
Хто винен і що робити ? Здраствуй зелений ПА 50 ?

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
При этом депозиты домохозяйств за 2020 год выросли на 130 млрд. Сбережения падают аж свистит, да


И именно поэтому падать все будет с еще бОльшим свистом - кредитные портфели уменьшаются. Карл, на фоне роста депозитных! Т.е. формально банковские биллинги проценты насчитывают, но денег на их выплату не существует. С государственным долгом ситуация аналогичная.

Но это ничего, сильно переживать не нужно - недостающую гривну напечатают :mrgreen: Правда, ее покупательная способность уменьшится. Проходили уже. Ничего смертельного - просто долларовые цены на РН домкратом вниз (вместе со стоимостью труда и гривневыми сбережениями)

Зображення

Открываем статистику от НБУ
Февраль 2021:
Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах
- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах
Кредиты резидентам - 951 млрд
ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд

Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.
Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:16

  Faceless написав:Открываем статистику от НБУ
Февраль 2021:
Депозиты резидентов - 1 349 млрд, но 808 млрд из них - остатки на текущих счетах
- из них депозиты домохозяйств - 733 млрд, 382 млрд из них - на текущих счетах
Кредиты резидентам - 951 млрд
ЦБ резидентов в портфелях - 612 млрд

Но только наш великий аналитик из ТОП мультимиллардной корпорации считает, что банки просто гребут деньги на депозиты, чтоб лежали, а нормативы - фикция.
Сейчас наверно пойдут старые добрые истории о пирамидах ОВГЗ и прочий репертуар для бабушек у подъездов


Ну вы, видимо, более великий аналитик - что из приведенных цифр опровергает факт роста дисбаланса депозитов/кредитов в БС? Назовите в порядке убывания сегменты заемщиков, зарабатывающих проценты по депозитам населения и бизнеса. Неужто удивитесь, что лидером с большим отрывом будет государство (т.е. бюджет, причем высокодефицитный)?

А насчет репертуара для бабушек у подъездов - расскажите это инвестбанкам и рейтинговым агентствам. Не я, а они дисконтируют гривневые долги с премией 5-10 п.п. к долларовым в год!

Чисто на человеческом уровне понимаю хомяков - хочется зарабатывать на гривневом депо больше, чем на долларовом, и чтобы гривна при этом не обесценивалась к доллару. Но правда жизни в том, что так бывает только на небольшом временнОм интервале, такова механика денег

PS: словосочетанием "пирамида ОВГЗ", в отличие от десятков авторов валютной ветки, не пользуюсь. Мне хватает знаний, чтобы описывать проблему языком экономических терминов
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:47

  Serg-ik написав:
P.S. Прочитал ссылочку...Фу..какая деревянная реклама...

Доброго дня. Це не рекламна стаття, немає жодного переходу на сайти тих комплексів. Це приклади концепції ЖК, які є на сьогоднішній день у столиці. Якщо говорити про новобудови. Але є і багато старого житлового фонду, який дуже вдало розміщений. А якщо не зручно, то можна підбирати нове житло для себе саме керуючись перерахованими принципами у статті.
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:50

flyman
Цікава думка, щодо розміщення біля держкордону не дивилася. А може просто тоді знімати житло, якщо хочеш їхати при нагоді. Головне, щоб за кордоном чекали))
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55

zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да.
Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:58

  airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да.
Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.

Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции? :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:09

  BIGor написав:
  airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да.
Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.

Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции? :mrgreen:

Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:11

  airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.


Во-первых, остановка эмиссии гривны с ее стоимостью во времени в районе 10% годовых - это автоматом череда банкротств. Ее не останавливали никогда, даже при супер-жесткой монетарной политике Арбуза. Во-вторых, с чего ты взял, что эмиссия доллара = увеличение его массы в Украине? Ну это же полный бред! В 2008-2009 гг ФРС тоже безбожно печатала. И что? А сегодня ты где увидел рост количества долларов? Февраль, например, снова закрыли с дефицитом сводного сальдо. А год назад был профицит...

Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2021 года составил $28 млн по сравнению с профицитом $733 млн в феврале 2020 года https://biz.censor.net/n3257723

  airmax78 написав:Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да


Бредишь! У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...

  airmax78 написав:Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.


А ну как покажи мне хоть одного проигравшего хомяка с тумбочкой долларов у нас. Что он сегодня не может на них купить, что мог купить 10 лет назад???
zРадио
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