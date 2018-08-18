Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась. Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да. Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции?
Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?
airmax78 а можна глянути графічки комодів за останні, скажімо 20 років, від краху доткомів до сьогоднів подивитися на пік цін тих же комодів, і де ми зараз? а потім сказати: бльо, як все подорожало в імпортовано-інфльованому доларі!
zРадио написав:У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...
поскольку доллар в Украине не есть реальной мерой стоимости товаров и услуг, правильнее говорить "с девальвацией гривны дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто". Дешевело оно не только к доллару а ко всем стабильным мировым валютам. Любые привязки цен к доллару это фикция как минимум из-за рукотворности курса разных периодов. Лучше считать стоимость бетоно-метра в средних зарплатах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 3 разів.
airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Во-первых, остановка эмиссии гривны с ее стоимостью во времени в районе 10% годовых - это автоматом череда банкротств. Ее не останавливали никогда, даже при супер-жесткой монетарной политике Арбуза. Во-вторых, с чего ты взял, что эмиссия доллара = увеличение его массы в Украине? Ну это же полный бред! В 2008-2009 гг ФРС тоже безбожно печатала. И что? А сегодня ты где увидел рост количества долларов? Февраль, например, снова закрыли с дефицитом сводного сальдо. А год назад был профицит...
Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2021 года составил $28 млн по сравнению с профицитом $733 млн в феврале 2020 года https://biz.censor.net/n3257723
airmax78 написав:Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да
Бредишь! У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...
airmax78 написав:Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.
А ну как покажи мне хоть одного проигравшего хомяка с тумбочкой долларов у нас. Что он сегодня не может на них купить, что мог купить 10 лет назад???
В 16-19гг. эмиссию придержали и гривна очень бодро укреплялась. В 2009м - у нас было похмелье после инвестиционной пьянки. В 14-15-м - форсмажор. А сейчас-то что? Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят? Сержа ты и так видишь тут регулярно. И при чем тут 10 лет назад? Это целая эпоха, в течение которой здесь слишком много всего произошло. Но в 2017м мы Сержа могли поселить в прекрасной трехе в ФТ, если бы он проявил хоть чуть-чуть гибкости и смелости. А сегодня можем поселить его в однухе в Навигаторе (и то, если поспешит).
airmax78 написав:В 16-19гг. эмиссию придержали и гривна очень бодро укреплялась. В 2009м - у нас было похмелье после инвестиционной пьянки. В 14-15-м - форсмажор. А сейчас-то что? Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят?
1. Падение внутреннего производства и рост импортозависимости. 2. Спекулятивный капитал в госдолге (см. долю внутреннего в общем). 3. Форсмажор, к сожалению, может повториться. 4. Рекордная эмиссия доллара -> рекордная стерилизация его избыточной ликвидности
airmax78 написав:Сержа ты и так видишь тут регулярно. И при чем тут 10 лет назад? Это целая эпоха, в течение которой здесь слишком много всего произошло. Но в 2017м мы Сержа могли поселить в прекрасной трехе в ФТ, если бы он проявил хоть чуть-чуть гибкости и смелости. А сегодня можем поселить его в однухе в Навигаторе (и то, если поспешит).
Почему 10 - потому что ты манипулятивно выбираешь короткий период валютной стабильности. Внутри него, естественно, цены РН будут расти. Но циклы никто не отменял. Дисбалансы уже огромны - 6-й год подряд внешнеторгового дефицита, покрываемого дорогими кредитными деньгами
BIGor написав:Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции?
Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?
airmax78 а можна глянути графічки комодів за останні, скажімо 20 років, від краху доткомів до сьогоднів подивитися на пік цін тих же комодів, і де ми зараз? а потім сказати: бльо, як все подорожало в імпортовано-інфльованому доларі!
vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.
Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования. У меня поставщики подняли цены в гривнах, баксах и евро за год раза в полтора. Полимеров мировой дефицит - попробуйте купить летнюю резину - нифига приличного нет, "берите то что есть, завтра и этого не будет". ЗЫ Экспорт инфляции, что процитировал Макс, по иронии, цитата со столь презираемого им Миши Хазина