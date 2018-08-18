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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7091709270937094>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 7 5 3
1. Зросли більш, як на 15%
0
0
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
1
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
0
0
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:13

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.
Американская и европейская экономики открытые, поэтому с эмиссией долларов и ЕВРО они экспортируют свою инфляцию по всему миру. Ты ждешь, что вот-вот это закончится, начнут закручивать гайки... ну и что? Ты в самом деле думаешь, что 1 доллар начнет стоить дороже в товарах и продуктах? Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да.
Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.

Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции? :mrgreen:

Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?

airmax78
а можна глянути графічки комодів за останні, скажімо 20 років, від краху доткомів до сьогоднів подивитися на пік цін тих же комодів, і де ми зараз?
а потім сказати: бльо, як все подорожало в імпортовано-інфльованому доларі!

можна почати з ропи:
https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=20y&t=l&a=ln&b=0
була ПА100 стала ПА60
афігєть
Востаннє редагувалось flyman в Вів 06 кві, 2021 16:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:14

  flyman написав:..
з.і.
підписи давно у всіх пропали

ну так в подписях часто содержалась вполне явная халявная реклама. Новый владелец площадки этого просто не понял и правильно сделал )
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:17

  sequence написав:
  flyman написав:..
з.і.
підписи давно у всіх пропали

ну так в подписях часто содержалась вполне явная халявная реклама. Новый владелец площадки этого просто не понял и правильно сделал )

Я б давно то все б порізав! :mrgreen:
ЗАДОВБАЛИ тою рекламою в підписі на пів сторінки ще й різнокольоровим текстом!
Про різні "вигідні" картки банків і кешбеки! :twisted:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:18

  Успіх написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
з.і.
підписи давно у всіх пропали

ну так в подписях часто содержалась вполне явная халявная реклама. Новый владелец площадки этого просто не понял и правильно сделал )

Я б давно то все б порізав! :mrgreen:
ЗАДОВБАЛИ тою рекламою в підписі на пів сторінки ще й різнокольоровим текстом!
Про різні "вигідні" картки банків і кешбеки! :twisted:

чия б корова мукала!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:$28 млн
это почти в ноль.
  zРадио написав:У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...
поскольку доллар в Украине не есть реальной мерой стоимости товаров и услуг, правильнее говорить "с девальвацией гривны дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто". Дешевело оно не только к доллару а ко всем стабильным мировым валютам. Любые привязки цен к доллару это фикция как минимум из-за рукотворности курса разных периодов. Лучше считать стоимость бетоно-метра в средних зарплатах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 16:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.


Во-первых, остановка эмиссии гривны с ее стоимостью во времени в районе 10% годовых - это автоматом череда банкротств. Ее не останавливали никогда, даже при супер-жесткой монетарной политике Арбуза. Во-вторых, с чего ты взял, что эмиссия доллара = увеличение его массы в Украине? Ну это же полный бред! В 2008-2009 гг ФРС тоже безбожно печатала. И что? А сегодня ты где увидел рост количества долларов? Февраль, например, снова закрыли с дефицитом сводного сальдо. А год назад был профицит...

Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2021 года составил $28 млн по сравнению с профицитом $733 млн в феврале 2020 года https://biz.censor.net/n3257723

  airmax78 написав:Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да


Бредишь! У нас фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...

  airmax78 написав:Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.


А ну как покажи мне хоть одного проигравшего хомяка с тумбочкой долларов у нас. Что он сегодня не может на них купить, что мог купить 10 лет назад???

В 16-19гг. эмиссию придержали и гривна очень бодро укреплялась.
В 2009м - у нас было похмелье после инвестиционной пьянки. В 14-15-м - форсмажор.
А сейчас-то что? Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят?
Сержа ты и так видишь тут регулярно. И при чем тут 10 лет назад? Это целая эпоха, в течение которой здесь слишком много всего произошло. Но в 2017м мы Сержа могли поселить в прекрасной трехе в ФТ, если бы он проявил хоть чуть-чуть гибкости и смелости. А сегодня можем поселить его в однухе в Навигаторе (и то, если поспешит).
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят?

Скільки ярдів нерезидентами заведено під ОВДП?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:36

  airmax78 написав:В 16-19гг. эмиссию придержали и гривна очень бодро укреплялась.
В 2009м - у нас было похмелье после инвестиционной пьянки. В 14-15-м - форсмажор.
А сейчас-то что? Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят?


1. Падение внутреннего производства и рост импортозависимости.
2. Спекулятивный капитал в госдолге (см. долю внутреннего в общем).
3. Форсмажор, к сожалению, может повториться.
4. Рекордная эмиссия доллара -> рекордная стерилизация его избыточной ликвидности

  airmax78 написав:Сержа ты и так видишь тут регулярно. И при чем тут 10 лет назад? Это целая эпоха, в течение которой здесь слишком много всего произошло. Но в 2017м мы Сержа могли поселить в прекрасной трехе в ФТ, если бы он проявил хоть чуть-чуть гибкости и смелости. А сегодня можем поселить его в однухе в Навигаторе (и то, если поспешит).


Почему 10 - потому что ты манипулятивно выбираешь короткий период валютной стабильности. Внутри него, естественно, цены РН будут расти. Но циклы никто не отменял. Дисбалансы уже огромны - 6-й год подряд внешнеторгового дефицита, покрываемого дорогими кредитными деньгами
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Эйр, Вы же вроде как экономист, а пишете бредни. Ну какой экспорт инфляции? :mrgreen:

Ну такой вот экспорт. Например как объяснить рост цен на коммоды в период, когда, казалось бы, наоборот, мировая экономика сворачивается и потребность в сырье должна падать?

airmax78
а можна глянути графічки комодів за останні, скажімо 20 років, від краху доткомів до сьогоднів подивитися на пік цін тих же комодів, і де ми зараз?
а потім сказати: бльо, як все подорожало в імпортовано-інфльованому доларі!

можна почати з ропи:
https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=20y&t=l&a=ln&b=0
була ПА100 стала ПА60
афігєть

Бери будь-що з початку КОВІД-комунізьму та дивись. Що там з ропою було 20 років тому я не пам'ятаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:46

  vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.

Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.
У меня поставщики подняли цены в гривнах, баксах и евро за год раза в полтора. Полимеров мировой дефицит - попробуйте купить летнюю резину - нифига приличного нет, "берите то что есть, завтра и этого не будет".
ЗЫ Экспорт инфляции, что процитировал Макс, по иронии, цитата со столь презираемого им Миши Хазина
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