zРадио написав:

airmax78 написав: zРадио ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась. ты, вроде, правильно все пишешь. Но почему-то забываешь, что ударная эмиссия основных резервных валют продолжается. И гриша, если бы ее не эмитировали через различные инструменты, весь прошлый год и этот год бы укреплялась.

airmax78 написав: Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да Когда-то такое было? Хоть когда-то фиатные деньги увеличивали свою стоимость? Ни-ког-да

У нас

airmax78 написав: Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки. Поэтому во всей этой ситуации в проигрыше остаются запасливые хомяки.

у нас

Во-первых, остановка эмиссии гривны с ее стоимостью во времени в районе 10% годовых - это автоматом череда банкротств. Ее не останавливали никогда, даже при супер-жесткой монетарной политике Арбуза. Во-вторых, с чего ты взял, что эмиссия доллара = увеличение его массы в Украине? Ну это же полный бред! В 2008-2009 гг ФРС тоже безбожно печатала. И что? А сегодня ты где увидел рост количества долларов? Февраль, например, снова закрыли с дефицитом сводного сальдо. А год назад был профицит...https://biz.censor.net/n3257723Бредишь!фиатный доллар увеличивал свою стоимость минимум дважды. В 2008-2009 гг и 2014-2015 гг. В долларах дешевело абсолютно все - труд, услуги, недвижимость, авто...А ну как покажи мне хоть одного проигравшего хомяка с тумбочкой долларов. Что он сегодня не может на них купить, что мог купить 10 лет назад???