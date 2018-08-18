Додано: Вів 06 кві, 2021 17:04

sequence написав: vitaliian написав: .. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно. .. Любые привязки цен к долларуи в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.

Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.

Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.

foxluck написав: Должна быть термозоловка - на неей выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая. Должна быть термозоловка - на неей выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая.

если бы курс обсчитывался по многофакторной формуле которая учитывает импорт, экспорт, сальдо и ещё миллион влияющих факторов я бы с вами согласился. Но курс у нас живёт собственной жизнью. Потому все попытки сравнить цены 2000 с ценами 2008 и с ценами 2015 превращаются в балаган "за рыбу грошi". "А почему этот период", "а тогда не было рынка" и тд. Был бы курс гривны более адекватно-предсказуемым такие сравнения имели бы смысл. По факту сравниваются не цены, а курсы на них влияющие. Стал тот или иной товар дороже или доступнее можно узнать сравнив количество средних зарплат в гривне, необходимых для его приобретения. Влияние импортозависимости на курс я не оспариваю, но оно нелинейное, а временные лаги могут достигать нескольких лет.спасибо, буду знать. обычно регулирую котлом но если много помещений это неудобно.