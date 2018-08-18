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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7091709270937094

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 7 5 3
1. Зросли більш, як на 15%
0
0
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
1
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
0
0
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:47

  flyman написав:
  airmax78 написав:Инвестиции бумили в последние годы? Откуда похмелью взяться если все трезвые ходят?

Скільки ярдів нерезидентами заведено під ОВДП?

Пыль. Они же повыводили все в позапрошлом и прошлом году. Сейчас вообще ни о чем. Банчилы и НБУ главные "ынвешторы".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:49

  Успіх написав:[
~7к/міс(через 1,5р) :)

Не густо, если хочешь заниматься арендой ради 7 кгрн, то вперёд. Но лучше посмотри сколько тебе дадут за смарт на выходе, думаю предложение будет интересней.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:56

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.

Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.
У меня поставщики подняли цены в гривнах, баксах и евро за год раза в полтора. Полимеров мировой дефицит - попробуйте купить летнюю резину - нифига приличного нет, "берите то что есть, завтра и этого не будет".
ЗЫ Экспорт инфляции, что процитировал Макс, по иронии, цитата со столь презираемого им Миши Хазина

Антирептилоиды объясняют экспорт инфляции как-то по-другому. Но для того, что происходит сейчас, наверное, лучшего определения не подберешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:58

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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)

Это не правильная регулировка. Должна быть термоголовка - на ней выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая.
Бывают механические или электронные.
В качестве примера
https://bt.rozetka.com.ua/70394654/p70394654/
https://bt.rozetka.com.ua/240838477/p240838477/
Надо подбирать под посадочное место клапана на батарее (если он установлен).
Востаннє редагувалось foxluck в Вів 06 кві, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:04

  sequence написав:
  vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.

Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.

если бы курс обсчитывался по многофакторной формуле которая учитывает импорт, экспорт, сальдо и ещё миллион влияющих факторов я бы с вами согласился. Но курс у нас живёт собственной жизнью. Потому все попытки сравнить цены 2000 с ценами 2008 и с ценами 2015 превращаются в балаган "за рыбу грошi". "А почему этот период", "а тогда не было рынка" и тд. Был бы курс гривны более адекватно-предсказуемым такие сравнения имели бы смысл. По факту сравниваются не цены, а курсы на них влияющие. Стал тот или иной товар дороже или доступнее можно узнать сравнив количество средних зарплат в гривне, необходимых для его приобретения. Влияние импортозависимости на курс я не оспариваю, но оно нелинейное, а временные лаги могут достигать нескольких лет.
  foxluck написав:Должна быть термозоловка - на неей выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая.
спасибо, буду знать. обычно регулирую котлом но если много помещений это неудобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 17:14, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:06

  hume написав:
  Успіх написав:[
~7к/міс(через 1,5р) :)

Не густо, если хочешь заниматься арендой ради 7 кгрн, то вперёд. Но лучше посмотри сколько тебе дадут за смарт на выходе, думаю предложение будет интересней.

Так я цей варіант зовсім не відкидаю! :wink:
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