Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.
Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования. У меня поставщики подняли цены в гривнах, баксах и евро за год раза в полтора. Полимеров мировой дефицит - попробуйте купить летнюю резину - нифига приличного нет, "берите то что есть, завтра и этого не будет". ЗЫ Экспорт инфляции, что процитировал Макс, по иронии, цитата со столь презираемого им Миши Хазина
Антирептилоиды объясняют экспорт инфляции как-то по-другому. Но для того, что происходит сейчас, наверное, лучшего определения не подберешь.
vitaliian написав:.. Любые привязки цен к доллару это фикция и в долларах что либо кроме импорта/экспорта считать неправильно.
Очень смешно. А то что страна невероятно импортозависима, не считается? По сути, меняем еду и чугуний на промтовары. Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.
если бы курс обсчитывался по многофакторной формуле которая учитывает импорт, экспорт, сальдо и ещё миллион влияющих факторов я бы с вами согласился. Но курс у нас живёт собственной жизнью. Потому все попытки сравнить цены 2000 с ценами 2008 и с ценами 2015 превращаются в балаган "за рыбу грошi". "А почему этот период", "а тогда не было рынка" и тд. Был бы курс гривны более адекватно-предсказуемым такие сравнения имели бы смысл. По факту сравниваются не цены, а курсы на них влияющие. Стал тот или иной товар дороже или доступнее можно узнать сравнив количество средних зарплат в гривне, необходимых для его приобретения. Влияние импортозависимости на курс я не оспариваю, но оно нелинейное, а временные лаги могут достигать нескольких лет.
foxluck написав:Должна быть термозоловка - на неей выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая.
спасибо, буду знать. обычно регулирую котлом но если много помещений это неудобно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 17:14, всього редагувалось 3 разів.