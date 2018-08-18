Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...
П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 06 кві, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov написав:Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...
П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
ничего экстраординарного в ситуации не вижу можете для спокойствия одновременно с договором купли-продажи оформить договор аренды на 1мес главное чтобы не было прописанных в квартире на момент сделки
но тут вполне может "все пойти не так" у её сына ну и ессно и вам гемора перепадет) короче все нестандартные ситуации индивидуальны)
Среднеее тяготеет к снижению. Но если вам КМИС-овские опросы на 4 тыс респондентов не такие, то этот - вообще ни о чем.
PS: долларовый ВВП (т.е долларовая стоимость произведенного продукта) в 2020-м снизился на 5%, поэтому частота ответов о росте личных доходов более, чем на 30% - ничто иное, как признак хвастовства, или намеренного обмана. Я даже могу предположить несколько пользователей, кто так ответил назло ненавистному зРадио В реальности доля населения, уменьшевшего долларовые доходы, составляет 80-95%
К чему это все вообще? Это не социсследование, простой опрос на ветке. Да и не тешьте свое самолюбие, эти опросы появились задолго до того, как вы озарили тему своей мудростью. Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?