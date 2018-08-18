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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7093709470957096>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 6
1. Зросли більш, як на 15%
17%
1
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
2
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
1
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:08

Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...

П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
Востаннє редагувалось vovakwasov в Вів 06 кві, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vovakwasov написав:Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...
оформляйте договор аренды и пусть живет хоть всю жизнь, первый месяц можно сделать льготным) дальше за деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:12

  vovakwasov написав:Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...

П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре

ничего экстраординарного в ситуации не вижу
можете для спокойствия одновременно с договором купли-продажи оформить договор аренды на 1мес
главное чтобы не было прописанных в квартире на момент сделки

но тут вполне может "все пойти не так" у её сына ну и ессно и вам гемора перепадет)
короче все нестандартные ситуации индивидуальны)
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vovakwasov написав:у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
час на зібрати лахи зазначити норма
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Затрудняюсь сказать сколько - не строитель, но даже в себестоимости цемента есть значительная доля импорта, как минимум амортизация импортного оборудования.

Поэтому цены на хрущи вверх?
И чего интересно в Конотопе могут строить из красного кирпича по 500 долл. метр, а в Киеве из пенопласта в 1000 долл. еле влазят?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:16

  hume написав:
  Успіх написав:[
~7к/міс(через 1,5р) :)

Не густо, если хочешь заниматься арендой ради 7 кгрн, то вперёд. Но лучше посмотри сколько тебе дадут за смарт на выходе, думаю предложение будет интересней.

в селі сусіди пенсіонери трохи більше 60 років, на двох 4 Кгрн пенсія + соціалка, а тут 7 кгрн кешфло і носом крутять.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:18

  foxluck написав:
  vitaliian написав:у меня регулировка стоит на каждой батарее, но регулировки по факту нет она либо горячая (подача открыта) либо холодная (подача закрыта)

Это не правильная регулировка. Должна быть термоголовка - на ней выставляется желаемый уровень температуры в помещении и она плавно регулирует - батарея может быть теплая, а не только холодная/горячая.
Бывают механические или электронные.
В качестве примера
https://bt.rozetka.com.ua/70394654/p70394654/
https://bt.rozetka.com.ua/240838477/p240838477/
Надо подбирать под посадочное место клапана на батарее (если он установлен).

крани закрити, поставити реле температури на +1..3С, і вмикати електронагрівач, аби вода не замерзла в трубах. Дешево і сердито.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:21

  vitaliian написав:
  vovakwasov написав:Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...
оформляйте договор аренды и пусть живет хоть всю жизнь, первый месяц можно сделать льготным) дальше за деньги.

Наскільки я пригадую, колишній власник має місяць на звільнення проданої нерухомості, але це не точно.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Зображення


Среднеее тяготеет к снижению. Но если вам КМИС-овские опросы на 4 тыс респондентов не такие, то этот - вообще ни о чем.

PS: долларовый ВВП (т.е долларовая стоимость произведенного продукта) в 2020-м снизился на 5%, поэтому частота ответов о росте личных доходов более, чем на 30% - ничто иное, как признак хвастовства, или намеренного обмана. Я даже могу предположить несколько пользователей, кто так ответил назло ненавистному зРадио :mrgreen: В реальности доля населения, уменьшевшего долларовые доходы, составляет 80-95%


К чему это все вообще? Это не социсследование, простой опрос на ветке. Да и не тешьте свое самолюбие, эти опросы появились задолго до того, как вы озарили тему своей мудростью.
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  vitaliian написав:
  vovakwasov написав:Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...
оформляйте договор аренды и пусть живет хоть всю жизнь, первый месяц можно сделать льготным) дальше за деньги.

Наскільки я пригадую, колишній власник має місяць на звільнення проданої нерухомості, але це не точно.
Нема такого :) і не було ніколи . Тільки домовленість усна або письмова у нотаріуса про оренду. Це як машину купив, а їздить продавець . Чи одружився, а нову дружину місяць колишній бойфренд любить:)
stas_rst
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