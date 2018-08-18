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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 кві, 2021 18:29
vovakwasov написав:
Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...
П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
Один мой коллега в начале 00х купил квартиру с бабушкой. Бабушка должна была на эти деньги купить себе другую квартиру. Пока бабушка выбирала квартиру, цены начали расти. В общем он ее выселял больше года через суд и с милицей. Но деталей договора я не знаю. Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:13
Faceless написав:
К чему это все вообще? Это не социсследование, простой опрос на ветке. Да и не тешьте свое самолюбие, эти опросы появились задолго до того, как вы озарили тему своей мудростью.
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?
Не приписывайте мне лишнего - я сказал о том, что "+30% и более" не может быть самым частым ответом в реальном мире (что вообще не значит, что таких совсем не может быть). Это раз. И об опросах как инструменте я ничего не говорил, а предположил
(проверьте - именно этот глагол был использован), что часть форумчан, программирующих здесь вечный дорожай, конкретно в этом опросе намеренно клацали верхний ответ. Это два
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:33
купил дом и заболел ковидом(
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Унуноктий
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:39
airmax78 написав:
Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.
такі варіанти проходять, якщо іде угода за угодою, т.зв. "паровоз". Усі "папєрєднікі" виписані і тиждень-два чекають на куплену ними ж іншу квартиру, яку звільняють ще інші люди. Я так купував першу свою, але у моїх продавців уже були документи купівлі-продажу нової. Чекали переїзду два чи три тижні.
А тема "син+бабка+іпотека" - стрьомна тема. Хтось може навернутись. - або син, або бабка, або іпотека. І тоді хтось з них же опиниться на вулиці, тобто у вашій квартирі. Фігня. ІМХО
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:40
Унуноктий написав:
купил дом и заболел ковидом(
пля ... хотів написати - "вітаю". Але виходить якось по дурному.
Одужуйте!
ПС. а є типові зображення чи проекти будинку/будинків (аналогічних) без прив"язки до Вашого надбання ?
Востаннє редагувалось stas_rst
в Вів 06 кві, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:41
airmax78 написав:
Один мой коллега в начале 00х купил квартиру с бабушкой. Бабушка должна была на эти деньги купить себе другую квартиру. Пока бабушка выбирала квартиру, цены начали расти.
vovakwasov написав:
Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...
П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре
В общем он ее выселял больше года через суд и с милицей. Но деталей договора я не знаю. Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.
такие сделки как правило проводятся одновременно, иначе гемор обеспечен)
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Додано: Вів 06 кві, 2021 19:43
Унуноктий написав:
купил дом и заболел ковидом(
на сделке подцепил?
держись!
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