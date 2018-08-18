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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70947095709670977098>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 8
1. Зросли більш, як на 15%
25%
2
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
38%
3
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:29

  vovakwasov написав:Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...

П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре

Один мой коллега в начале 00х купил квартиру с бабушкой. Бабушка должна была на эти деньги купить себе другую квартиру. Пока бабушка выбирала квартиру, цены начали расти. В общем он ее выселял больше года через суд и с милицей. Но деталей договора я не знаю. Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:13

  Faceless написав:К чему это все вообще? Это не социсследование, простой опрос на ветке. Да и не тешьте свое самолюбие, эти опросы появились задолго до того, как вы озарили тему своей мудростью.
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?


Не приписывайте мне лишнего - я сказал о том, что "+30% и более" не может быть самым частым ответом в реальном мире (что вообще не значит, что таких совсем не может быть). Это раз. И об опросах как инструменте я ничего не говорил, а предположил (проверьте - именно этот глагол был использован), что часть форумчан, программирующих здесь вечный дорожай, конкретно в этом опросе намеренно клацали верхний ответ. Это два
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

купил дом и заболел ковидом(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.

такі варіанти проходять, якщо іде угода за угодою, т.зв. "паровоз". Усі "папєрєднікі" виписані і тиждень-два чекають на куплену ними ж іншу квартиру, яку звільняють ще інші люди. Я так купував першу свою, але у моїх продавців уже були документи купівлі-продажу нової. Чекали переїзду два чи три тижні.
А тема "син+бабка+іпотека" - стрьомна тема. Хтось може навернутись. - або син, або бабка, або іпотека. І тоді хтось з них же опиниться на вулиці, тобто у вашій квартирі. Фігня. ІМХО
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:40

  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(

пля ... хотів написати - "вітаю". Але виходить якось по дурному.
Одужуйте!
ПС. а є типові зображення чи проекти будинку/будинків (аналогічних) без прив"язки до Вашого надбання ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Вів 06 кві, 2021 19:43, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:41

  airmax78 написав:
  vovakwasov написав:Всім доброго вечора. Звертаюсь до громади за порадою (сам я не юрист і не продавець нерухомості)...- підвернулась гарна пропозиція придбати невеличку однокімнатну квартиру. Нинішня її власниця - літня жіночка продає квартиру з метою оплатити перший внесок іпотеки яку бере її син (квартира більшої площі ніж та, що є у мами) ...і потім обіцяє забрати маму до себе в нову квартиру. Ну так от, ця жіночка просить щоби після укладання угоди та передавання коштів продавцю я дозволив їй (колишній власниці) пожити в квартирі місяць, а за цей час син внесе кошти за іпотеку і забере маму до себе.Скажіть, будь ласка, це нормальна практика, щоб продавець вибирався з проданої квартири місяць? Чи потрібно якось виїзд старого власника формалізувати в угоді, яка буде укладатись у нотаріуса? Всім дякую за ваші думки з приводу даної ситуації...(переживаю як би не придбати квартирку разом з літньою жіночкою) ...

П.С. у нотаріуса стан документів не викликали ніякої підозри - все добре

Один мой коллега в начале 00х купил квартиру с бабушкой. Бабушка должна была на эти деньги купить себе другую квартиру. Пока бабушка выбирала квартиру, цены начали расти. В общем он ее выселял больше года через суд и с милицей. Но деталей договора я не знаю. Лучше не помогать бабушке мутиться в схемы сына единственной квартирой.

такие сделки как правило проводятся одновременно, иначе гемор обеспечен)
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:43

  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(

на сделке подцепил?
держись!
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:К чему это все вообще? Это не социсследование, простой опрос на ветке. Да и не тешьте свое самолюбие, эти опросы появились задолго до того, как вы озарили тему своей мудростью.
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?


Не приписывайте мне лишнего - я сказал о том, что "+30% и более" не может быть самым частым ответом в реальном мире (что вообще не значит, что таких совсем не может быть). Это раз. И об опросах как инструменте я ничего не говорил, а предположил (проверьте - именно этот глагол был использован), что часть форумчан, программирующих здесь вечный дорожай, конкретно в этом опросе намеренно клацали верхний ответ. Это два


Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.
Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:04

  stas_rst написав:
  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(

пля ... хотів написати - "вітаю". Але виходить якось по дурному.
Одужуйте!
ПС. а є типові зображення чи проекти будинку/будинків (аналогічних) без прив"язки до Вашого надбання ?

вот только у меня с фасадом и штуктукой внутри https://agent089.starmax.ua/ru/index/view/SH-130-701
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:06

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(

на сделке подцепил?
держись!

неа в пятниу сопли и недомогание, вче уже огучиком был..... сегодня 38.4 и кшель(
Унуноктий
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