Додано: Вів 06 кві, 2021 20:15

Faceless написав: Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.

Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.

Faceless написав: Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.

Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.

Faceless написав: Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие

И источники такого прироста, небось, сможете, назвать?Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорилХм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назадЭтот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь