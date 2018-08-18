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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:15
Faceless написав:
Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
И источники такого прироста, небось, сможете, назвать?
Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил
Faceless написав:
Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.
Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад
Faceless написав:
Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:19
Унуноктий Уну, одужуйте і все ж ВІТАЮ із придбанням !
Думаю, до травня виберусь погуляти по вуличках Гатного, може що пригляну аналогічне. Хоча б для розуміння ціни-якості.
Тримайтесь і не пропадайте. Дякую за інфу "з полів" !
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:20
Унуноктий написав:
купил дом и заболел ковидом(
Поправляйтесь!
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:28
ИМХО если и у вас наружные стены только 30 см газоблока, желательно дополнительное утепление иначе зимой расходы на отопление будут великоваты. По СНИПу для нашей зоны,насколько помню-40 см. Ну и участок 5 соток маловат для постоянного проживания, если как дача ещё терпимо.
Присоединяюсь к поздравлениям с покупкой и выздоравливайте!
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drevlyanin
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:34
Faceless написав:
Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
Ну в опросе же только проценты, а не абсолютные числа. Вот было у кого-то 500 долл, повысили на 100 долл - все рост на 20%. Предлагаю как-то сделать опрос в абсолютных цифрах, было бы интересно посмотреть.
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BIGor
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:39
Faceless написав:
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?
можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:40
Унуноктий написав:
купил дом и заболел ковидом(
хорошо что ты в порядке, ковид пройдет. а то случай был в круглыке опасный, сразу про тебя подумал.
давай инфу что за дом, какой участок, из чего построен, сколько денег отдал
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 06 кві, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:41
zРадио написав: Faceless написав:
Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
И источники такого прироста, небось, сможете, назвать?
Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил
Faceless написав:
Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.
Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад
Faceless написав:
Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь
Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.
И да, я не вижу кто как голосовал, да мне оно и не нужно
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:43
BIGor написав: Faceless написав:
Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.
Ну в опросе же только проценты, а не абсолютные числа. Вот было у кого-то 500 долл, повысили на 100 долл - все рост на 20%. Предлагаю как-то сделать опрос в абсолютных цифрах, было бы интересно посмотреть.
Ладно проценты, но абсолютные цифры доходов это очень интимная информация, и вряд-ли кто-то будет её светить, не имея гарантии анонимности
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Додано: Вів 06 кві, 2021 20:46
drevlyanin написав:
ИМХО если и у вас наружные стены только 30 см газоблока, желательно дополнительное утепление иначе зимой расходы на отопление будут великоваты. По СНИПу для нашей зоны,насколько помню-40 см. Ну и участок 5 соток маловат для постоянного проживания, если как дача ещё терпимо.
Присоединяюсь к поздравлениям с покупкой и выздоравливайте!
если блок плотностью 300 (привет от тракториста), то толщина 30 см в теории протягивает (на тоненького). если D400 или D500, то 150% что не хватит, надо до утеплять.
судя по монолитным плитам, там вряд ли D300 30см. короче попандосий. зачем уну ты продал классную дачу в лесу ради этой двух этажной дачи да еще и под металочерепицей.
надеюсь ты утеплил хоть соткой ваты эти стены и жлобские перемычки. застройщик скеканомил на U блоках. "армопояс" из кирпича це тоже перемога. удели внимание, чтобы вода никогда тот кирпич не насыщала.
Востаннє редагувалось trololo
в Вів 06 кві, 2021 20:53, всього редагувалось 1 раз.
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