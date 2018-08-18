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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7095709670977098>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 8
1. Зросли більш, як на 15%
25%
2
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
38%
3
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:15

  Faceless написав:Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.


И источники такого прироста, небось, сможете, назвать? :lol: Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил

  Faceless написав:Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.


Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад

  Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие


Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:19

Унуноктий Уну, одужуйте і все ж ВІТАЮ із придбанням !
Думаю, до травня виберусь погуляти по вуличках Гатного, може що пригляну аналогічне. Хоча б для розуміння ціни-якості.
Тримайтесь і не пропадайте. Дякую за інфу "з полів" !
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:20

  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(


Поправляйтесь!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:28

  Унуноктий написав:вот только у меня с фасадом и штуктукой внутри https://agent089.starmax.ua/ru/index/view/SH-130-701


ИМХО если и у вас наружные стены только 30 см газоблока, желательно дополнительное утепление иначе зимой расходы на отопление будут великоваты. По СНИПу для нашей зоны,насколько помню-40 см. Ну и участок 5 соток маловат для постоянного проживания, если как дача ещё терпимо.
Присоединяюсь к поздравлениям с покупкой и выздоравливайте!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.

Ну в опросе же только проценты, а не абсолютные числа. Вот было у кого-то 500 долл, повысили на 100 долл - все рост на 20%. Предлагаю как-то сделать опрос в абсолютных цифрах, было бы интересно посмотреть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:39

  Faceless написав:Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?


можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:40

  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(


хорошо что ты в порядке, ковид пройдет. а то случай был в круглыке опасный, сразу про тебя подумал.

давай инфу что за дом, какой участок, из чего построен, сколько денег отдал
Востаннє редагувалось trololo в Вів 06 кві, 2021 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.


И источники такого прироста, небось, сможете, назвать? Только, плиз, не в духе "вложил па1000 на втором этаже на котловане, а сейчас там па1300 на двадватом почти готовое" (это вилами по воде и непроверяемо), а конкретные сектора экономики, которые могли дать +30% в доходах. Лично я среди таких знаю разве только онлайн, и то не весь - стриминг, видеосвязь, гемблинг, доставка и e-commerce. Не помню, чтобы я с кем-то из этих спорил

  Faceless написав:Ну а "программирующие вечный дорожай" вообще только в вашем воображении.


Хм... Мемы "будеттолькодорожать" и "растишки" не я изобрел. Я их набрался, когда пришел на ветку год назад

  Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие


Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь :mrgreen:

Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.
И да, я не вижу кто как голосовал, да мне оно и не нужно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Самое забавное, что с одной стороны, на ветке реально может быть большое количество людей, чьи доходы так выросли.

Ну в опросе же только проценты, а не абсолютные числа. Вот было у кого-то 500 долл, повысили на 100 долл - все рост на 20%. Предлагаю как-то сделать опрос в абсолютных цифрах, было бы интересно посмотреть.

Ладно проценты, но абсолютные цифры доходов это очень интимная информация, и вряд-ли кто-то будет её светить, не имея гарантии анонимности
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:46

  drevlyanin написав:
  Унуноктий написав:вот только у меня с фасадом и штуктукой внутри https://agent089.starmax.ua/ru/index/view/SH-130-701


ИМХО если и у вас наружные стены только 30 см газоблока, желательно дополнительное утепление иначе зимой расходы на отопление будут великоваты. По СНИПу для нашей зоны,насколько помню-40 см. Ну и участок 5 соток маловат для постоянного проживания, если как дача ещё терпимо.
Присоединяюсь к поздравлениям с покупкой и выздоравливайте!


если блок плотностью 300 (привет от тракториста), то толщина 30 см в теории протягивает (на тоненького). если D400 или D500, то 150% что не хватит, надо до утеплять.

судя по монолитным плитам, там вряд ли D300 30см. короче попандосий. зачем уну ты продал классную дачу в лесу ради этой двух этажной дачи да еще и под металочерепицей.

надеюсь ты утеплил хоть соткой ваты эти стены и жлобские перемычки. застройщик скеканомил на U блоках. "армопояс" из кирпича це тоже перемога. удели внимание, чтобы вода никогда тот кирпич не насыщала.
Востаннє редагувалось trololo в Вів 06 кві, 2021 20:53, всього редагувалось 1 раз.
trololo
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