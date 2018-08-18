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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7095709670977098

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 8
1. Зросли більш, як на 15%
25%
2
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
38%
3
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
13%
1
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:09

  trololo написав:
  Faceless написав:Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?


можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько

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вроде по региону "СНГ" у ДиД прокладки делает рашка и офис региональный там же
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:10

  trololo написав:
  Faceless написав:Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?


можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько


Это ты - идиот-порохобот, не обходящийся без клише
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:19

  Faceless написав:Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.


Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21

  zРадио написав:
  Faceless написав:Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие


Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь :mrgreen:

zRadio, ты так защищаешь свой "дешевей", что аж противно :)

Ты сам пишешь, что зарабатываешь эквивалент Panamera в полном фарше каждый год. Ты такой был всегда ? Вот так сразу зарабатывал ?

Тогда с какого хрена, ты не веришь, что на этом форуме есть другие богатые форумчане ?
Или ты такой, блядь, уникальный :)

А если не веришь, то ты никакой не топ-менеджер дохрена-ярдной компании
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27

pesikot

Хорошо зарабатывать - это одно. Увеличивать доход на 30%+ в условиях снижающейся экономики - другое. Совсем другое. Конечно, есть индивидуальные случаи, но я повторяю, что самый популярный ответ - это абсурд. Это именно то, что ты называешь "мусор на входе, мусор на выходе".

PS: и в данных Госстата и других профессиональных исследователей такого бы никогда не вылезло. А если и вылезли, они бы начали искать ошибку и нашли ее :D
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 кві, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.


Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру


Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
А тем более в небольшой выборке на специализированном форуме. Тут уже баналбного знания курса матстатистики бы хватило
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:34

  zРадио написав:pesikot

Хорошо зарабатывать - это одно. Увеличивать доход на 30%+ в условиях снижающейся экономики - другое. Совсем другое. Конечно, есть индивидуальные случаи, но я повторяю, что самый популярный ответ - это абсурд. Это именно то, что ты называешь "мусор на входе, мусор на выходе"


Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?
Аналитик ты наш хренов

Ты вообще отрицаешь всё, что не укладывается в твои графики.
Как троешник, подгоняешь решение под ответ задачи

Графики твои - фуфло. Но ты их упорно защищаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:41

  pesikot написав:Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?


Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ, есть че :mrgreen:

  Faceless написав:
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.


Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
zРадио
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  #<1 ... 7095709670977098
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