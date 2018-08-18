+1
вроде по региону "СНГ" у ДиД прокладки делает рашка и офис региональный там же
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:09
+1
вроде по региону "СНГ" у ДиД прокладки делает рашка и офис региональный там же
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:10
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:19
Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21
zRadio, ты так защищаешь свой "дешевей", что аж противно
Ты сам пишешь, что зарабатываешь эквивалент Panamera в полном фарше каждый год. Ты такой был всегда ? Вот так сразу зарабатывал ?
Тогда с какого хрена, ты не веришь, что на этом форуме есть другие богатые форумчане ?
Или ты такой, блядь, уникальный
А если не веришь, то ты никакой не топ-менеджер дохрена-ярдной компании
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27
pesikot
Хорошо зарабатывать - это одно. Увеличивать доход на 30%+ в условиях снижающейся экономики - другое. Совсем другое. Конечно, есть индивидуальные случаи, но я повторяю, что самый популярный ответ - это абсурд. Это именно то, что ты называешь "мусор на входе, мусор на выходе".
PS: и в данных Госстата и других профессиональных исследователей такого бы никогда не вылезло. А если и вылезли, они бы начали искать ошибку и нашли ее
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 06 кві, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
А тем более в небольшой выборке на специализированном форуме. Тут уже баналбного знания курса матстатистики бы хватило
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:34
Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?
Аналитик ты наш хренов
Ты вообще отрицаешь всё, что не укладывается в твои графики.
Как троешник, подгоняешь решение под ответ задачи
Графики твои - фуфло. Но ты их упорно защищаешь
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:41
Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ, есть че
Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
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