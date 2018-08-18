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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:09
trololo написав: Faceless написав:
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?
можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько
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вроде по региону "СНГ" у ДиД прокладки делает рашка и офис региональный там же
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:10
trololo написав: Faceless написав:
Вы хотите сказать, что тут не может быть людей, у которых доход вырос на треть и больше в долл эквиваленте?
можно, я озвучу то, что у многих вертится на языке - зрадио просто ватный йобанько
Это ты - идиот-порохобот, не обходящийся без клише
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:19
Faceless написав:
Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.
Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:21
zRadio
zРадио написав: Faceless написав:
Те же, с кем вы чаще всего пререкаетесь, уж точно не клацали ничего кому-то назло, как бы вы не надеялись потешить свое самолюбие
Этот спор бессмысленный, но позвольте отметить, что как модератор, вы, конечно, видите, кто как ответил, но вот искренне, или неискренне - сильно сомневаюсь
, ты так защищаешь свой "дешевей", что аж противно
Ты сам пишешь, что зарабатываешь эквивалент Panamera в полном фарше каждый год. Ты такой был всегда ? Вот так сразу зарабатывал ?
Тогда с какого хрена, ты не веришь, что на этом форуме есть другие богатые форумчане ?
Или ты такой, блядь, уникальный
А если не веришь, то ты никакой не топ-менеджер дохрена-ярдной компании
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pesikot
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:27
pesikot
Хорошо зарабатывать - это одно. Увеличивать доход на 30%+ в условиях снижающейся экономики - другое. Совсем другое. Конечно, есть индивидуальные случаи, но я повторяю, что самый популярный ответ - это абсурд. Это именно то, что ты называешь "мусор на входе, мусор на выходе".
PS: и в данных Госстата и других профессиональных исследователей такого бы никогда не вылезло. А если и вылезли, они бы начали искать ошибку и нашли ее
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 06 кві, 2021 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:30
zРадио написав: Faceless написав:
Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.
Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
А тем более в небольшой выборке на специализированном форуме. Тут уже баналбного знания курса матстатистики бы хватило
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Faceless
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:34
zРадио написав:pesikot
Хорошо зарабатывать - это одно. Увеличивать доход на 30%+ в условиях снижающейся экономики - другое. Совсем другое. Конечно, есть индивидуальные случаи, но я повторяю, что самый популярный ответ - это абсурд. Это именно то, что ты называешь "мусор на входе, мусор на выходе"
Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?
Аналитик ты наш хренов
Ты вообще отрицаешь всё, что не укладывается в твои графики.
Как троешник, подгоняешь решение под ответ задачи
Графики твои - фуфло. Но ты их упорно защищаешь
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Додано: Вів 06 кві, 2021 21:41
pesikot написав:
Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?
Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ, есть че
Faceless написав:
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
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Додано: Вів 06 кві, 2021 22:08
zРадио написав: pesikot написав:
Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?
Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ, есть че
Faceless написав:
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
Ти якийсь дивний. На фінансовому форумі У 40 юзерів доходи виросли на 30% - брехня. У 39 юзерів упали на 30% - питань не має. Палишся. Трололо прав:-)
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