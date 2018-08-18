RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7096709770987099

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 9
1. Зросли більш, як на 15%
22%
2
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
3
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
11%
1
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 02:45

  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(


второй раз заразился шоль?
ты ж писал шо год назад еще переболел - мол заразился от какой то малолетней шалавы-баристы из ривер молла, второй раз легче должно быть, кстати говорят побухивать в процессе помогает, жаль я не знал, когда болел
кстати я тоже в процессе закрытия сделки прошлой осенью подцепил
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8938
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1189 раз.
Подякували: 1979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:13

  kingkongovets написав:
  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(


второй раз заразился шоль?
ты ж писал шо год назад еще переболел - мол заразился от какой то малолетней шалавы-баристы из ривер молла, второй раз легче должно быть, кстати говорят побухивать в процессе помогает, жаль я не знал, когда болел
кстати я тоже в процессе закрытия сделки прошлой осенью подцепил

Уноноктій пише з декількох обліківок і на різних форумах.
Тому він вже забув, що написав рік назад.
В психології це явище відомо під назвою так званого синдрома Акурта-Крюгера-Данінга.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:17

  zРадио написав:
  Faceless написав:Это не опрос по бизнесам, это опрос среди людей и их доходов. Можно получить такой прирост в доходах в любой отрасли.


Можно. Но есть понятие нормального распределения. Мода +30% при среднем значении -5% - это ненормально, и без твердых аргументов, объясняющих отклонение, не может приниматься на веру

Тут всі обліківки анонімні. Хто хоче - те й пишуть. З врахуванням того, що тут половина кадрів - ріелтори і представники відділів продаж новобуду - інформація має специфічний характер, і її слід фільтрувати як мінімум на 50%.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:22

  zРадио написав:
  pesikot написав:Да ты хоть посмотри, с какой даты был опрос, чтобы делать выводы ?


Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ, есть че :mrgreen:

  Faceless написав:
Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.


Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь

Таки да!
Я читаю гілку ще з 2007 - зазвичай закони матстатистики, фізики,хімії - тут не виконуються. І тут завжди дорожай, і в 2009, в в 2015, і зараз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21887
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:50

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:купил дом и заболел ковидом(

на сделке подцепил?
держись!

неа в пятниу сопли и недомогание, вче уже огучиком был..... сегодня 38.4 и кшель(


У меня в Виннице и области заболели или переболели почти все родственники за исключением 1-2.

Кстати Украина наконец-то первая хоть в чем-то.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/7/7289273/
Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19

Так что, если в день умирает 300-400 человек, куда деваются квартирки ?
Ждем через год выброс на рынок спадщины.
Сержу шнуровать кеды с каклетой. :shock:
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:00

  Автор77 написав:
  zРадио написав:Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ
  Faceless написав:Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.


Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь


Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.

Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал.
Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из
повседневности,которую наблюдаю.

Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.

1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)

2.Те,кто на подсосе у бюджета, т.е. возможно точечно кому -то либо напрямую из бюджета капнуло, либо подфартило на тендерах,типа большого строительства и прочего.

3.Упомянутые вами категории бизнеса, которые поймали волну в силу ковидной специфики,
но в процентном соотношении -это достаточно мизерная часть бизнеса.

4.Крупный и возможно часть среднего бизнеса в силу монопольной системы в нашей экономике,которые поимели за счет того,что многая мелочь "притопилась", ну по типу Эпицентра и т.п.,который выиграл от некорректной конкуренции в ограничительный период

5.Некоторая часть айтишников, кто-то дослужился до очередного ранга и т.п.,
аналогично если кто-то получил новую должность с более высоким доходом.

6.Индивидуальные случаи -кто-то как раз сейчас прикупил очередной объект недвижимости, получил какую-то аренду и естественно его доход увеличился.У меня лично такое было в 2015-м,все обваливалось,а у меня новый объект начал давать доход,вышел в сумме рост.

Что касается голосовалки, тут есть такие варианты, может на ветке реально есть много пользователей как раз закинувших в аренду новый объект, или кто на подсосе с бюджета,
а может и частично кто-то понты ганять, пусть анонимно, но попонтоваться,вот мол я какой.
Интересно было бы послушать кого-то из проголосовавших таким образом,раз их так много, реально без подколки,просто интересно на чем можно было сделать бабки.
Пока что ни слова не услышал в этом плане,одни оскорбления и троллинг.

В контексте РН, к которому все мы имеем отношения в большей,или меньшей мере, доходы в принципе обвалились у всех за редкими исключениями.

Лично мои доходы обвалились по таким причинам в 2020-м в контексте РН:

1.Снижение платы за комерц в карантины,которых до фига было. В разных случаях это было и 30%, и 50%, и 100% за конкретный месяц, как и у большинства стритов.

2.Потеря некоторых арендаторов,сидевших до этого у меня многие годы, найти новых не удалось в некоторых случаях, там уже потеря дохода по объекту пока что постоянная.

3.По киевской квартире не упала аренда лишь по той причине,что почти не поднимал ее 5 лет,поэтому и в карантин платили все.

4.Снижение аренды в некоторых случаях на постоянной основе,поскольку стоял вопрос разрыва договора

6.Падение долларового дохода,так как большинство фиксируется в гривне.

7.Офигительное увеличение расходов на экпслуатационку, причем некоторые арендаторы отказались взять на себя бремя повышения,по вышеуказанным причинам,не вытягивали рентабельностью.

8.Как и у всех офигительно выросли расходы на жизнь,услуги в том числе,последствия инфляции,любой даже маленький ремонтик обходится сейчас дороже и по работе и по материалам, ну и повседневные расходы также.

9.Стоимость обслуживания недвижимости выросла ,и повесить такой рост на арендаторов сейчас проблематично, ну и фин.обслуживание собственного жилья выросло у всех родственников и знакомых, плату за метр почти все повышали ОСББ,плюс банальная коммуналка, плата за газ даже по квартирам достигла уже каких-то абсурдных значений.

От знакомых не слышал ни у кого о повышении уровня дохода,разве что из ТВ програм слышу как кому-то очередному из чиновников выплатили сотни тысяч премий и т.п.,
ну и список Форбс также впечатлил,там переоценка активов в основном, но все равно, рост на миллиарды долларов.

Похоже, у нас две планеты в одной стране.

Вариант,что кто-то голосовал тут из обслуги, приближенной к списку Форбс, или к крупному бизнесу не рассматриваю,скорее индивидуальные случаи,или понты.


Но не забывайте, тут многие голосуют из-за границы.
Кто то может нашел новую работу, кто-то уехал за границу и соответственно доходы выросли в несколько раз.
Я поставил +30 в прошлом опросе.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7096709770987099
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2013, 2014, 2015
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20142 3468184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 14:14
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 215118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21287
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18055)
07.04.2021 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.