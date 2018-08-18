Автор77 написав:

zРадио написав: Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ

Faceless написав: Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире. Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.



Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТВообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь

Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал.Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то изповседневности,которую наблюдаю.Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)2.Те,кто на подсосе у бюджета, т.е. возможно точечно кому -то либо напрямую из бюджета капнуло, либо подфартило на тендерах,типа большого строительства и прочего.3.Упомянутые вами категории бизнеса, которые поймали волну в силу ковидной специфики,но в процентном соотношении -это достаточно мизерная часть бизнеса.4.Крупный и возможно часть среднего бизнеса в силу монопольной системы в нашей экономике,которые поимели за счет того,что многая мелочь "притопилась", ну по типу Эпицентра и т.п.,который выиграл от некорректной конкуренции в ограничительный период5.Некоторая часть айтишников, кто-то дослужился до очередного ранга и т.п.,аналогично если кто-то получил новую должность с более высоким доходом.6.Индивидуальные случаи -кто-то как раз сейчас прикупил очередной объект недвижимости, получил какую-то аренду и естественно его доход увеличился.У меня лично такое было в 2015-м,все обваливалось,а у меня новый объект начал давать доход,вышел в сумме рост.Что касается голосовалки, тут есть такие варианты, может на ветке реально есть много пользователей как раз закинувших в аренду новый объект, или кто на подсосе с бюджета,а может и частично кто-то понты ганять, пусть анонимно, но попонтоваться,вот мол я какой.Интересно было бы послушать кого-то из проголосовавших таким образом,раз их так много, реально без подколки,просто интересно на чем можно было сделать бабки.Пока что ни слова не услышал в этом плане,одни оскорбления и троллинг.В контексте РН, к которому все мы имеем отношения в большей,или меньшей мере, доходы в принципе обвалились у всех за редкими исключениями.Лично мои доходы обвалились по таким причинам в 2020-м в контексте РН:1.Снижение платы за комерц в карантины,которых до фига было. В разных случаях это было и 30%, и 50%, и 100% за конкретный месяц, как и у большинства стритов.2.Потеря некоторых арендаторов,сидевших до этого у меня многие годы, найти новых не удалось в некоторых случаях, там уже потеря дохода по объекту пока что постоянная.3.По киевской квартире не упала аренда лишь по той причине,что почти не поднимал ее 5 лет,поэтому и в карантин платили все.4.Снижение аренды в некоторых случаях на постоянной основе,поскольку стоял вопрос разрыва договора6.Падение долларового дохода,так как большинство фиксируется в гривне.7.Офигительное увеличение расходов на экпслуатационку, причем некоторые арендаторы отказались взять на себя бремя повышения,по вышеуказанным причинам,не вытягивали рентабельностью.8.Как и у всех офигительно выросли расходы на жизнь,услуги в том числе,последствия инфляции,любой даже маленький ремонтик обходится сейчас дороже и по работе и по материалам, ну и повседневные расходы также.9.Стоимость обслуживания недвижимости выросла ,и повесить такой рост на арендаторов сейчас проблематично, ну и фин.обслуживание собственного жилья выросло у всех родственников и знакомых, плату за метр почти все повышали ОСББ,плюс банальная коммуналка, плата за газ даже по квартирам достигла уже каких-то абсурдных значений.От знакомых не слышал ни у кого о повышении уровня дохода,разве что из ТВ програм слышу как кому-то очередному из чиновников выплатили сотни тысяч премий и т.п.,ну и список Форбс также впечатлил,там переоценка активов в основном, но все равно, рост на миллиарды долларов.Похоже, у нас две планеты в одной стране.Вариант,что кто-то голосовал тут из обслуги, приближенной к списку Форбс, или к крупному бизнесу не рассматриваю,скорее индивидуальные случаи,или понты.