Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ
Faceless написав:Талеб очень хорошо писал про верующих в нормальное распределение в реальном мире.
Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.
Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал. Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из повседневности,которую наблюдаю.
Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.
1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)
2.Те,кто на подсосе у бюджета, т.е. возможно точечно кому -то либо напрямую из бюджета капнуло, либо подфартило на тендерах,типа большого строительства и прочего.
3.Упомянутые вами категории бизнеса, которые поймали волну в силу ковидной специфики, но в процентном соотношении -это достаточно мизерная часть бизнеса.
4.Крупный и возможно часть среднего бизнеса в силу монопольной системы в нашей экономике,которые поимели за счет того,что многая мелочь "притопилась", ну по типу Эпицентра и т.п.,который выиграл от некорректной конкуренции в ограничительный период
5.Некоторая часть айтишников, кто-то дослужился до очередного ранга и т.п., аналогично если кто-то получил новую должность с более высоким доходом.
6.Индивидуальные случаи -кто-то как раз сейчас прикупил очередной объект недвижимости, получил какую-то аренду и естественно его доход увеличился.У меня лично такое было в 2015-м,все обваливалось,а у меня новый объект начал давать доход,вышел в сумме рост.
Что касается голосовалки, тут есть такие варианты, может на ветке реально есть много пользователей как раз закинувших в аренду новый объект, или кто на подсосе с бюджета, а может и частично кто-то понты ганять, пусть анонимно, но попонтоваться,вот мол я какой. Интересно было бы послушать кого-то из проголосовавших таким образом,раз их так много, реально без подколки,просто интересно на чем можно было сделать бабки. Пока что ни слова не услышал в этом плане,одни оскорбления и троллинг.
В контексте РН, к которому все мы имеем отношения в большей,или меньшей мере, доходы в принципе обвалились у всех за редкими исключениями.
Лично мои доходы обвалились по таким причинам в 2020-м в контексте РН:
1.Снижение платы за комерц в карантины,которых до фига было. В разных случаях это было и 30%, и 50%, и 100% за конкретный месяц, как и у большинства стритов.
2.Потеря некоторых арендаторов,сидевших до этого у меня многие годы, найти новых не удалось в некоторых случаях, там уже потеря дохода по объекту пока что постоянная.
3.По киевской квартире не упала аренда лишь по той причине,что почти не поднимал ее 5 лет,поэтому и в карантин платили все.
4.Снижение аренды в некоторых случаях на постоянной основе,поскольку стоял вопрос разрыва договора
6.Падение долларового дохода,так как большинство фиксируется в гривне.
7.Офигительное увеличение расходов на экпслуатационку, причем некоторые арендаторы отказались взять на себя бремя повышения,по вышеуказанным причинам,не вытягивали рентабельностью.
8.Как и у всех офигительно выросли расходы на жизнь,услуги в том числе,последствия инфляции,любой даже маленький ремонтик обходится сейчас дороже и по работе и по материалам, ну и повседневные расходы также.
9.Стоимость обслуживания недвижимости выросла ,и повесить такой рост на арендаторов сейчас проблематично, ну и фин.обслуживание собственного жилья выросло у всех родственников и знакомых, плату за метр почти все повышали ОСББ,плюс банальная коммуналка, плата за газ даже по квартирам достигла уже каких-то абсурдных значений.
От знакомых не слышал ни у кого о повышении уровня дохода,разве что из ТВ програм слышу как кому-то очередному из чиновников выплатили сотни тысяч премий и т.п., ну и список Форбс также впечатлил,там переоценка активов в основном, но все равно, рост на миллиарды долларов.
Похоже, у нас две планеты в одной стране.
Вариант,что кто-то голосовал тут из обслуги, приближенной к списку Форбс, или к крупному бизнесу не рассматриваю,скорее индивидуальные случаи,или понты.
Но не забывайте, тут многие голосуют из-за границы. Кто то может нашел новую работу, кто-то уехал за границу и соответственно доходы выросли в несколько раз. Я поставил +30 в прошлом опросе.
Хомякоид написав: Но не забывайте, тут многие голосуют из-за границы. Кто то может нашел новую работу, кто-то уехал за границу и соответственно доходы выросли в несколько раз. Я поставил +30 в прошлом опросе.
Богатеешь такими темпами?! А чего ж ты тогда по чабанам-винницам шаришься, как голь перекатная?
Так что, если в день умирает 300-400 человек, куда деваются квартирки ? Ждем через год выброс на рынок спадщины. Сержу шнуровать кеды с каклетой.
Україна - також перша в Європі за темпами депопуляції (вимирання і виїзду населення). Рівень освіти і працелюбності укро-їліти з часів петлюри, грушевського і вінниченка - без змін. ____ Лібо, як поїздка по чернігівським і житомирським лісовим селам? Ти впевнився на власні очі, як багатіє простий провінційний укро-нарот???
zРадио написав:Янв-фев 2021 падение экономики продолжается, по марту результатов нет - это не я, это МЭРТ
Вообще-то нормальное распределение - это именно то, что пришло в математику из реального мира. Физики, космологии и биологии. Ну да ладно, проехали. Ветка - квинтэссенция гениев, умеющих прирастить доход на 30%, когда все вокруг падает на 5%. Страшно даже предположить, какой прирост имеет место, когда все растет на 5% ))) На том и остановимся. Аминь
Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.
Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал. Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из повседневности,которую наблюдаю.
Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.
1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)
2.Те,кто на подсосе у бюджета, т.е. возможно точечно кому -то либо напрямую из бюджета капнуло, либо подфартило на тендерах,типа большого строительства и прочего.
3.Упомянутые вами категории бизнеса, которые поймали волну в силу ковидной специфики, но в процентном соотношении -это достаточно мизерная часть бизнеса.
4.Крупный и возможно часть среднего бизнеса в силу монопольной системы в нашей экономике,которые поимели за счет того,что многая мелочь "притопилась", ну по типу Эпицентра и т.п.,который выиграл от некорректной конкуренции в ограничительный период
5.Некоторая часть айтишников, кто-то дослужился до очередного ранга и т.п., аналогично если кто-то получил новую должность с более высоким доходом.
6.Индивидуальные случаи -кто-то как раз сейчас прикупил очередной объект недвижимости, получил какую-то аренду и естественно его доход увеличился.У меня лично такое было в 2015-м,все обваливалось,а у меня новый объект начал давать доход,вышел в сумме рост.
Что касается голосовалки, тут есть такие варианты, может на ветке реально есть много пользователей как раз закинувших в аренду новый объект, или кто на подсосе с бюджета, а может и частично кто-то понты ганять, пусть анонимно, но попонтоваться,вот мол я какой. Интересно было бы послушать кого-то из проголосовавших таким образом,раз их так много, реально без подколки,просто интересно на чем можно было сделать бабки. Пока что ни слова не услышал в этом плане,одни оскорбления и троллинг.
В контексте РН, к которому все мы имеем отношения в большей,или меньшей мере, доходы в принципе обвалились у всех за редкими исключениями.
Лично мои доходы обвалились по таким причинам в 2020-м в контексте РН:
1.Снижение платы за комерц в карантины,которых до фига было. В разных случаях это было и 30%, и 50%, и 100% за конкретный месяц, как и у большинства стритов.
2.Потеря некоторых арендаторов,сидевших до этого у меня многие годы, найти новых не удалось в некоторых случаях, там уже потеря дохода по объекту пока что постоянная.
3.По киевской квартире не упала аренда лишь по той причине,что почти не поднимал ее 5 лет,поэтому и в карантин платили все.
4.Снижение аренды в некоторых случаях на постоянной основе,поскольку стоял вопрос разрыва договора
6.Падение долларового дохода,так как большинство фиксируется в гривне.
7.Офигительное увеличение расходов на экпслуатационку, причем некоторые арендаторы отказались взять на себя бремя повышения,по вышеуказанным причинам,не вытягивали рентабельностью.
8.Как и у всех офигительно выросли расходы на жизнь,услуги в том числе,последствия инфляции,любой даже маленький ремонтик обходится сейчас дороже и по работе и по материалам, ну и повседневные расходы также.
9.Стоимость обслуживания недвижимости выросла ,и повесить такой рост на арендаторов сейчас проблематично, ну и фин.обслуживание собственного жилья выросло у всех родственников и знакомых, плату за метр почти все повышали ОСББ,плюс банальная коммуналка, плата за газ даже по квартирам достигла уже каких-то абсурдных значений.
От знакомых не слышал ни у кого о повышении уровня дохода,разве что из ТВ програм слышу как кому-то очередному из чиновников выплатили сотни тысяч премий и т.п., ну и список Форбс также впечатлил,там переоценка активов в основном, но все равно, рост на миллиарды долларов.
Похоже, у нас две планеты в одной стране.
Вариант,что кто-то голосовал тут из обслуги, приближенной к списку Форбс, или к крупному бизнесу не рассматриваю,скорее индивидуальные случаи,или понты.
Но не забывайте, тут многие голосуют из-за границы. Кто то может нашел новую работу, кто-то уехал за границу и соответственно доходы выросли в несколько раз. Я поставил +30 в прошлом опросе.
О респект вам за такую информацию, действительно не подумал о таком варианте - работа за границей. Я ж говорю, вопрос Зрадио - это не повод тупейшего примитивного троллинга,
а конкретика, которая имеет непосредственное отношение к теме КРН. Поэтому если еще у кого есть личные случаи обогащения в проблемном 2020-м, кроме вас,было бы интересно почитать.
Теперь навскидку -те у кого материальное положение ухудшилось за прошедшие год с хвостиком:
1.Это все у кого заработок-доход остался на одном уровне, поскольку расходы на жизнь дорожают не по дням,а по часам.
2.Львиная доля-кто в арендном бизнесе любых сегментов
3.Малый бизнес,также основная его часть ,посокльку, коме карантинов, еще и база клиентов падает, люди постоянно уезжают из страны в поисках финансового благополучия, процесс ускорился на порядок с 2015-го года, когда резко пошли вверх расходы по коммуналке и продуктам,и многие просто перестали сводить концы с концами. До этого получали мало,но и цены были копеечные на все.поэтому выезжали не так массово.
4.Те,кто причастен к пострадавшим отраслям, какой-то обычный работник метро не получил привычную премию,так как перевозки упали,кто-то причастен к сфере питания, кто-то работал в турфирме ,кто-то - в ритейле и т.п.
5.Все у кого доход чуть чуть вырос в гривне,но корректно считать в валюте покупки квартиры,поскольку ветка о недвижимости,а даже гривневые цены на первичке застройщики в уме привязывают к валюте,кто к доллару,а кто и к евро,я например, на первичке вообще платил в евро налом однажды и даже никакой квитанции об оплате не получил,просто нотариус выдал подписанный договор купли-продажи от застройщика,застройщик так работал.
6.Все кто потерял работу,ищет новую,или вострит лыжи на поляки и т.п.
7.Все у кого зарплата упала,знаю таких многих даже в сетевых компаниях
Интересно было бы дополнять оба списка,мне кажется. Но в целом, несмотря на то,что темпыв падения ВВП у нас меньше европейских, наша экономика пострадала намного сильнее, что по идее должно бы проявиться рано,или поздно и на РН.
Как Корогодский сказал, что делают наши люди в кризис, - бегут покупать квартиры . Дополню - с выпученными глазами,и на заначки,несмотря на перспективы доходов. Посмотрим как оно будет. Но по некоторым параметрам КРН уже оторвался от некоторых зарубежных рынков, слишком резво запрыгнули, как бы больно падать не пришлось. Не утверждаю ничего о векторе РН, слишком много иксов, всего лишь рассматриваю разные варианты.Есть конечно и стабилизирующие факторы,которые дают вариант "проскочить" ту бульку,которая сейчас образовалась ,без последствий. Как говорил Космос "мы наблюдаем". Кухар уже не говорит о курсе 25-26,а только о 27,переобувается на глазах. Как бы ему еще раз переобуться не пришлось,несмотря на то,что это последний пиковый год выплаты долгов из трех.
Голосовалка не срез общества,тут в миллион раз ,образно говоря, больше более менее успешных,чем по стране, и это не показатель в плане вектора КРН,ну плюс как я писал еще и понты у кого то даже в анониме потешить самолюбие,или комплексы личные,также не исключаю.
Но в целом, экономика страны пострадала больше экономик развитых стран,соответственно база для КРН - уменьшилась, о чем справедливо пишет Зрадио.
О респект вам за такую информацию, действительно не подумал о таком варианте - работа за границей. Я ж говорю, вопрос Зрадио - это не повод тупейшего примитивного троллинга,
а конкретика, которая имеет непосредственное отношение к теме КРН. Поэтому если еще у кого есть личные случаи обогащения в проблемном 2020-м, кроме вас,было бы интересно почитать.
Теперь навскидку -те у кого материальное положение ухудшилось за прошедшие год с хвостиком:
1.Это все у кого заработок-доход остался на одном уровне, поскольку расходы на жизнь дорожают не по дням,а по часам.
2.Львиная доля-кто в арендном бизнесе любых сегментов
3.Малый бизнес,также основная его часть ,посокльку, коме карантинов, еще и база клиентов падает, люди постоянно уезжают из страны в поисках финансового благополучия, процесс ускорился на порядок с 2015-го года, когда резко пошли вверх расходы по коммуналке и продуктам,и многие просто перестали сводить концы с концами. До этого получали мало,но и цены были копеечные на все.поэтому выезжали не так массово.
4.Те,кто причастен к пострадавшим отраслям, какой-то обычный работник метро не получил привычную премию,так как перевозки упали,кто-то причастен к сфере питания, кто-то работал в турфирме ,кто-то - в ритейле и т.п.
5.Все у кого доход чуть чуть вырос в гривне,но корректно считать в валюте покупки квартиры,поскольку ветка о недвижимости,а даже гривневые цены на первичке застройщики в уме привязывают к валюте,кто к доллару,а кто и к евро,я например, на первичке вообще платил в евро налом однажды и даже никакой квитанции об оплате не получил,просто нотариус выдал подписанный договор купли-продажи от застройщика,застройщик так работал.
6.Все кто потерял работу,ищет новую,или вострит лыжи на поляки и т.п.
7.Все у кого зарплата упала,знаю таких многих даже в сетевых компаниях
Интересно было бы дополнять оба списка,мне кажется. Но в целом, несмотря на то,что темпыв падения ВВП у нас меньше европейских, наша экономика пострадала намного сильнее, что по идее должно бы проявиться рано,или поздно и на РН.
Как Корогодский сказал, что делают наши люди в кризис, - бегут покупать квартиры . Дополню - с выпученными глазами,и на заначки,несмотря на перспективы доходов. Посмотрим как оно будет. Но по некоторым параметрам КРН уже оторвался от некоторых зарубежных рынков, слишком резво запрыгнули, как бы больно падать не пришлось. Не утверждаю ничего о векторе РН, слишком много иксов, всего лишь рассматриваю разные варианты.Есть конечно и стабилизирующие факторы,которые дают вариант "проскочить" ту бульку,которая сейчас образовалась ,без последствий. Как говорил Космос "мы наблюдаем". Кухар уже не говорит о курсе 25-26,а только о 27,переобувается на глазах. Как бы ему еще раз переобуться не пришлось,несмотря на то,что это последний пиковый год выплаты долгов из трех.
Голосовалка не срез общества,тут в миллион раз ,образно говоря, больше более менее успешных,чем по стране, и это не показатель в плане вектора КРН,ну плюс как я писал еще и понты у кого то даже в анониме потешить самолюбие,или комплексы личные,также не исключаю.
Но в целом, экономика страны пострадала больше экономик развитых стран,соответственно база для КРН - уменьшилась, о чем справедливо пишет Зрадио.
Согласен что за редким исключением в Украине все плохо. Один знокомый сел на поток, доход вырос в три раза. У всех остальных +- без изменений или в минусе. Комуналь, смерность от Ковида, инфляция, курс думаю сыграют глубоко в минус по недвиге в следующем году. Все как писал Зрадио.
Ну на 100% нельзя быть уверенным ни в чем конечно,знал бы прикуп ,как говорится. Но в целом,Зрадио в отличие от нескольких троллей,несет массу полезной информации на ветку,а уже оценивать ее и делать выводы-это дело каждого. Если в 2007-м я на 99% бы уверен в обвале рынка,то сейчас лишь на 75%,мы не знаем еще массы иксов. КРН- явно переоценнен и на нем булька, но такие факторы как рынок земли, отсутствие серьезных событий на востоке,заход тех фантастических 10 млрд.дол. в 2021-м по версии клоуна Кухара, правда,уже переобувается и скинул цифру до 7 млрд.дол.,вертолетные деньги, тормоз Штатов в стериализации на пару лет,бурное развитие мировой экономики и дальнейший положительный тренд по комодитиз -могут самортизировать эту бульку без последствий -это 25%. А 75%, что как говорите вы - "в Украине все плохо",и это также верно, Кухар нахваливает олигархов, и судя по всему работает на них,но система тупиковая,
а началось все с "комуналя" в 2015 году, когда у пара-тройка наших особо жадных решили заткнуть все дыры и пополнить свои упавшие обороты за счет каждого, т.е. за счет того от чего не отвертеться - косвенный коммунальный налог, один газ чего стоит, с 0-63 коп в 2013-м до 10 грн. в январе, правда потом задним числом до 7 гр. отыграли,но и это бешено,учитывая собственный газ.
А дальше все по мультику потянулось-отток, уменьшение налоговой базы и базы для развития бизнеса.
Не один Зрадио, и не только мы с вами это замечаем. Надо быть слепым,чтобы не заметить полу-коллапс в экономике,несмотря на бравурные рапорты по олигарх-ТВ. Вот и план по заимствованиям за 1 -й квартал в употреблю непопулярное здесь слово - пирамиду ОВГЗ - завален. И наши киприотские нерезы и нерезы настоящие как минимум задумались
Автор77 написав:Но по некоторым параметрам КРН уже оторвался от некоторых зарубежных рынков, слишком резво запрыгнули, как бы больно падать не пришлось.
Курс гривни тримається за рахунок запозичень-перезапозичень. Як тільки виникнуть проблеми - а вони виникнуть - курс гривни миттєво обвалиться до 35-40. Відповідно, просяде й ціна нерухомості в долларах.
Це питання найближчих одного-двох років, тобто за каденції клоуна. Тоді можна буде заходити в подешевівшу нерухомість - якщо будуть бажаючі. Тому що в мене особисто такого бажання вже немає - інвестувати в нерухомість вимираючої і деградуючої держави. Хіба що в самому центрі Києва, і за 1/2 від ринкової ціни і в хорошому місці(((( ______________
Первый написав:На фінансовому форумі У 40 юзерів доходи виросли на 30%
інформація-опит наверху - фейкова, мінімум на 50%. її не можна брати до уваги. Взагалі не можна.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 07 кві, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Kostia написав:Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)
но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%". Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной. Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся
Хомякоид написав:Так что, если в день умирает 300-400 человек, куда деваются квартирки ? Ждем через год выброс на рынок спадщины.
На самом то деле при такой депопуляции - деньги в системе (и ресурсы - руда, пшоно, чугун, олия) остаются те же - а на одного человека - растут. Вот умерла бабка, а денег оставила на 1 млн. Теперь двум внукам прибавится по 500 тыс. Т.е. людей стало меньше, но на одного - больше.