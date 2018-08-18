Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну на 100% нельзя быть уверенным ни в чем конечно,знал бы прикуп ,как говорится. Но в целом,Зрадио в отличие от нескольких троллей,несет массу полезной информации на ветку,а уже оценивать ее и делать выводы-это дело каждого. Если в 2007-м я на 99% бы уверен в обвале рынка,то сейчас лишь на 75%,мы не знаем еще массы иксов. КРН- явно переоценнен и на нем булька, но такие факторы как рынок земли, отсутствие серьезных событий на востоке,заход тех фантастических 10 млрд.дол. в 2021-м по версии клоуна Кухара, правда,уже переобувается и скинул цифру до 7 млрд.дол.,вертолетные деньги, тормоз Штатов в стериализации на пару лет,бурное развитие мировой экономики и дальнейший положительный тренд по комодитиз -могут самортизировать эту бульку без последствий -это 25%. А 75%, что как говорите вы - "в Украине все плохо",и это также верно, Кухар нахваливает олигархов, и судя по всему работает на них,но система тупиковая,
а началось все с "комуналя" в 2015 году, когда у пара-тройка наших особо жадных решили заткнуть все дыры и пополнить свои упавшие обороты за счет каждого, т.е. за счет того от чего не отвертеться - косвенный коммунальный налог, один газ чего стоит, с 0-63 коп в 2013-м до 10 грн. в январе, правда потом задним числом до 7 гр. отыграли,но и это бешено,учитывая собственный газ.
А дальше все по мультику потянулось-отток, уменьшение налоговой базы и базы для развития бизнеса.
Не один Зрадио, и не только мы с вами это замечаем. Надо быть слепым,чтобы не заметить полу-коллапс в экономике,несмотря на бравурные рапорты по олигарх-ТВ. Вот и план по заимствованиям за 1 -й квартал в употреблю непопулярное здесь слово - пирамиду ОВГЗ - завален. И наши киприотские нерезы и нерезы настоящие как минимум задумались
Kostia написав:Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)
но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%". Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной. Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся
Хомякоид написав:Так что, если в день умирает 300-400 человек, куда деваются квартирки ? Ждем через год выброс на рынок спадщины.
На самом то деле при такой депопуляции - деньги в системе (и ресурсы - руда, пшоно, чугун, олия) остаются те же - а на одного человека - растут. Вот умерла бабка, а денег оставила на 1 млн. Теперь двум внукам прибавится по 500 тыс. Т.е. людей стало меньше, но на одного - больше.
я також скучаю за його рекламою жк рибальський. Я був там недавно - власними очима побачив ту розруху та "інфраструктуру"))) просто крандець - наскільки сувора реальність не відповідає солодким казкам місцевих ріелторів)))) але порівнювати - цікаво!
Kostia написав:Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)
но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%". Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной. Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся
Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...