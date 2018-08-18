Додано: Сер 07 кві, 2021 08:06

Хомякоид



Ну на 100% нельзя быть уверенным ни в чем конечно,знал бы прикуп ,как говорится.

Но в целом,Зрадио в отличие от нескольких троллей,несет массу полезной информации на ветку,а уже оценивать ее и делать выводы-это дело каждого.

Если в 2007-м я на 99% бы уверен в обвале рынка,то сейчас лишь на 75%,мы не знаем еще массы иксов. КРН- явно переоценнен и на нем булька, но такие факторы как рынок земли, отсутствие серьезных событий на востоке,заход тех фантастических 10 млрд.дол. в 2021-м по версии клоуна Кухара, правда,уже переобувается и скинул цифру до 7 млрд.дол.,вертолетные деньги, тормоз Штатов в стериализации на пару лет,бурное развитие мировой экономики и дальнейший положительный тренд по комодитиз -могут самортизировать эту бульку без последствий -это 25%.

А 75%, что как говорите вы - "в Украине все плохо",и это также верно, Кухар нахваливает олигархов, и судя по всему работает на них,но система тупиковая,



а началось все с "комуналя" в 2015 году, когда у пара-тройка наших особо жадных решили заткнуть все дыры и пополнить свои упавшие обороты за счет каждого, т.е. за счет того от чего не отвертеться - косвенный коммунальный налог, один газ чего стоит,

с 0-63 коп в 2013-м до 10 грн. в январе, правда потом задним числом до 7 гр. отыграли,но и это бешено,учитывая собственный газ.



А дальше все по мультику потянулось-отток, уменьшение налоговой базы и базы для развития бизнеса.



Не один Зрадио, и не только мы с вами это замечаем.

Надо быть слепым,чтобы не заметить полу-коллапс в экономике,несмотря на бравурные рапорты по олигарх-ТВ.

Вот и план по заимствованиям за 1 -й квартал в употреблю непопулярное здесь слово - пирамиду ОВГЗ - завален.

И наши киприотские нерезы и нерезы настоящие как минимум задумались