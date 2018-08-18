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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 70987099710071017102>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 12
1. Зросли більш, як на 15%
25%
3
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
4
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
2
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:05

  airmax78 написав:Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на
"мы все умрем, а кто выживет - будет до конца жизни работать на удаленке"
: https://www.integrites.com/publications ... ukraine-2/

это проплаченный неавторитетный растишка - его мнение ничто в сравнении с местными форумными авторитетами. Тут бы его с гавном смешали
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:15

  sequence написав:
  airmax78 написав:Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на
"мы все умрем, а кто выживет - будет до конца жизни работать на удаленке"
: https://www.integrites.com/publications ... ukraine-2/

это проплаченный неавторитетный растишка - его мнение ничто в сравнении с местными форумными авторитетами. Тут бы его с гавном смешали

Снова сравнивают столицу 3-го мира с Европкой.
Kiev with its almost 3 million inhabitants offers office space of about 1.8 million sqm, while Warsaw with its almost 1.8 million inhabitants has an office space of about 5.6 million sqm.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:18

  BIGor написав:Снова сравнивают столицу 3-го мира с Европкой.
Kiev with its almost 3 million inhabitants offers office space of about 1.8 million sqm, while Warsaw with its almost 1.8 million inhabitants has an office space of about 5.6 million sqm.

Украину с Польшей сравнивать к сожалению нельзя, а вот Киев с варшавой почему бы нет?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:22

  Kostia написав:
  BIGor написав:Снова сравнивают столицу 3-го мира с Европкой.
Kiev with its almost 3 million inhabitants offers office space of about 1.8 million sqm, while Warsaw with its almost 1.8 million inhabitants has an office space of about 5.6 million sqm.

Украину с Польшей сравнивать к сожалению нельзя, а вот Киев с варшавой почему бы нет?

Вы это серьезно?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:25

  BIGor написав:..
Снова сравнивают столицу 3-го мира с Европкой.
..
такой тебе, второсортной Европкой, справедливости ради.
Из личных наблюдений - обустраивают (и заселяют) и офисы, также имеет место улучшение быта "удаленщиков". Если бы сей факт имел место только у нас - одно дело. Так во всем мире - тренд на улучшение условий быта дома и условий труда в офисах/коворкингах. Это влечет за собой спрос на услуги ремонта/меблирования и дорожай всего связанного.
С чем это связано пока не понял - не могу найти подходящий график и данные минстата.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:25

  airmax78 написав:Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на
"мы все умрем, а кто выживет - будет до конца жизни работать на удаленке"
: https://www.integrites.com/publications ... ukraine-2/


уже пару раз слышал от арендаторов-иностранцев, что у них на родине арендаторы офисных площадей пересматривают свои нормы и требования по метражу на одного сотрудника в сторону приличного увеличения в условиях пандемии, не слышал пока о подобных тенденциях у нас, но думаю это всего лишь вопрос времени
ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?
максимум - воткнутый в спальню, или лоджию компьютерный стол, как у нашего прокладочного "топа"
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:30

  kingkongovets написав:.. пересматривают свои нормы и требования по метражу на одного сотрудника в сторону приличного увеличения ..

имхо, это психологический эхвэкт вечной тусни в замкнутом пространстве и желание отдалиться от потенциально больного коллеги.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?

А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
https://habr.com/ru/post/373265/
В США это уже давно прошли, наши наступают на их грабли 50 летней давности.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?

А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:35

Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?
kingkongovets
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