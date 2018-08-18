Додано: Сер 07 кві, 2021 11:25

airmax78 написав: Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на "мы все умрем, а кто выживет - будет до конца жизни работать на удаленке" : https://www.integrites.com/publications ... ukraine-2/ Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на

уже пару раз слышал от арендаторов-иностранцев, что у них на родине арендаторы офисных площадей пересматривают свои нормы и требования по метражу на одного сотрудника в сторону приличного увеличения в условиях пандемии, не слышал пока о подобных тенденциях у нас, но думаю это всего лишь вопрос временину и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?максимум - воткнутый в спальню, или лоджию компьютерный стол, как у нашего прокладочного "топа"