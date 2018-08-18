Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:.. Снова сравнивают столицу 3-го мира с Европкой. ..
такой тебе, второсортной Европкой, справедливости ради. Из личных наблюдений - обустраивают (и заселяют) и офисы, также имеет место улучшение быта "удаленщиков". Если бы сей факт имел место только у нас - одно дело. Так во всем мире - тренд на улучшение условий быта дома и условий труда в офисах/коворкингах. Это влечет за собой спрос на услуги ремонта/меблирования и дорожай всего связанного. С чем это связано пока не понял - не могу найти подходящий график и данные минстата.
уже пару раз слышал от арендаторов-иностранцев, что у них на родине арендаторы офисных площадей пересматривают свои нормы и требования по метражу на одного сотрудника в сторону приличного увеличения в условиях пандемии, не слышал пока о подобных тенденциях у нас, но думаю это всего лишь вопрос времени ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет? максимум - воткнутый в спальню, или лоджию компьютерный стол, как у нашего прокладочного "топа"