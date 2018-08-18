Додано: Сер 07 кві, 2021 11:43

change_pm написав: sequence написав: Kostia написав: Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом) Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)

но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".

Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной.

Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной.Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем.

Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...

иначе сбережения банально прожрутся Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...

навіть не знаю, що тобі сказати,в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо минулого року від весни до осені було глухо як в танку, з осені зі скрипом, але брали на рейт трохи вище доковідного (+10%), то зараз +15..+20% сміливо ставлю і дивлюся за реакцією ... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019.Але 2019 був жир ще і по депозитам.2020 ще та як би той жир розмазувася і стікав.А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру. Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака.