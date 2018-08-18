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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7099710071017102>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 12
1. Зросли більш, як на 15%
25%
3
2. Зросли на 10 - 15%
0
0
3. Зросли на 5 - 10%
33%
4
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
2
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
25%
3
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:36

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  BIGor написав:.. Вот умерла бабка, а денег оставила на 1 млн. ..
вот умерла бабка, а квартирка то осталась - а это "навес" и обвал

И как раз через 6 месяцев (вступление в права наследования). Наверное все-таки Зрадио что-то знает.


6 мес. или год ?
Где то год слышал инфо. Может не в этой стране.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:38

  Faceless написав:
BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?

А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.

Как и домашние условия бывают разными.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:42

  Faceless написав:
BIGor написав:
  kingkongovets написав:ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?

А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.


с языка сняли)
я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо?
а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада
работает в нем +/- человек 10 еслишо
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:43

  change_pm написав:
  sequence написав:
  Kostia написав:Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)

но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".
Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной.
Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся

Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...
иначе сбережения банально прожрутся

навіть не знаю, що тобі сказати,
в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо минулого року від весни до осені було глухо як в танку, з осені зі скрипом, але брали на рейт трохи вище доковідного (+10%), то зараз +15..+20% сміливо ставлю і дивлюся за реакцією ... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.

Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019.

Але 2019 був жир ще і по депозитам.

2020 ще та як би той жир розмазувася і стікав.

А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру. Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 07 кві, 2021 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает

От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий! :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:47

  Успіх написав:
  airmax78 написав:И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает

От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий! :shock:

в такому випадку смарт-конурка на окраїні облцентру, яку купив долярчик, виявиться нікому не потрібним пасивом.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5206132:kingkongovets"]ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?

А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.

Как и домашние условия бывают разными.[/quote]Ну объективно говоря, если взять БЦ класса А, то у 99% сотрудников дома и близко не будет рабочего места, сравнимого по уровню комфорта. А особенно если там нет привязки к конкретному рабочему месту, можно работать хоть сидя за столом, хоть стоя (стол с подъемником), хоть лежа (диваны, пуфы, гамаки), хоть занять отдельную кабинку или переговорку, в перерывах сходить в комнату отдыха, подремать на массажном кресле, поиграть с коллегами, и с кофейней с классным кофе и хорошим баристой прямо на этаже.
Кинг правильно пишет, так или иначе у подавляющего большинства в лучшем случае дома будет стол с большим монитором в спальне или на лоджии.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:48

  Успіх написав:
  airmax78 написав:И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает

От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий! :shock:

мы тока на это и надеемся - и готовим каклеты скупить на низах! ))
я вот, например, в центр хочу перебраться, как и Серж, хочу треху за писсят.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51

  kingkongovets написав:Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?

год назад не болел то она болела
а сейчас тест положительній
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:52

  change_pm написав:
ЖК Ревуцький 😭 Новобудова, яка змусить вас ревіти! Огляд ЖК Ревуцький в Києві




зі. і флай там десь недалечко гніздечко звів :lol:

не Флай, а 3бека
не гніздекчо, а стояк Круш
flyman
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