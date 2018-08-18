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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:36
airmax78 написав: sequence написав: BIGor написав:
.. Вот умерла бабка, а денег оставила на 1 млн. ..
вот умерла бабка, а квартирка то осталась - а это "навес" и обвал
И как раз через 6 месяцев (вступление в права наследования). Наверное все-таки Зрадио что-то знает.
6 мес. или год ?
Где то год слышал инфо. Может не в этой стране.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:38
Faceless написав: BIGor написав: kingkongovets написав:
ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?
А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.
Как и домашние условия бывают разными.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:42
Faceless написав: BIGor написав: kingkongovets написав:
ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?
А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.
с языка сняли)
я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо?
а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада
работает в нем +/- человек 10 еслишо
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:43
change_pm написав: sequence написав: Kostia написав:
Когда на арену выходят всепропальщики с простынями на весь экран, начинаю скучать даже за аирмаксом)
но всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".
Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев - не видно сильного триггера со стороны мировой экономики. Путен тоже явно не нападет - ему еще надо полгода минимум достроить поток и спекульнуть вакциной.
Пока видна сильная инфляция - она отображается на всем. Главное, чтобы инфляция отобразилась на доходах населения, иначе сбережения банально прожрутся
Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...
иначе сбережения банально прожрутся
навіть не знаю, що тобі сказати,
в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо минулого року від весни до осені було глухо як в танку, з осені зі скрипом, але брали на рейт трохи вище доковідного (+10%), то зараз +15..+20% сміливо ставлю і дивлюся за реакцією ... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.
Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019.
Але 2019 був жир ще і по депозитам.
2020 ще та як би той жир розмазувася і стікав.
А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру. Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 07 кві, 2021 11:48, всього редагувалось 2 разів.
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2
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:45
airmax78 написав:
И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает
От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:47
Успіх написав: airmax78 написав:
И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает
От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий!
в такому випадку смарт-конурка на окраїні облцентру, яку купив долярчик, виявиться нікому не потрібним пасивом.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:48
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5206132:kingkongovets"]ну и да - хотел бы услышать кто из так ратующих за удаленку имеет дома нормальное рабочее место, кабинет?
А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.
Как и домашние условия бывают разными.[/quote]Ну объективно говоря, если взять БЦ класса А, то у 99% сотрудников дома и близко не будет рабочего места, сравнимого по уровню комфорта. А особенно если там нет привязки к конкретному рабочему месту, можно работать хоть сидя за столом, хоть стоя (стол с подъемником), хоть лежа (диваны, пуфы, гамаки), хоть занять отдельную кабинку или переговорку, в перерывах сходить в комнату отдыха, подремать на массажном кресле, поиграть с коллегами, и с кофейней с классным кофе и хорошим баристой прямо на этаже.
Кинг правильно пишет, так или иначе у подавляющего большинства в лучшем случае дома будет стол с большим монитором в спальне или на лоджии.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:48
Успіх написав: airmax78 написав:
И как раз через 6 месяцев.....
.......
Наверное все-таки Зрадио что-то знает
От буде всім облом! Навіть, обломіще - якщо зРадіо виявиться правий!
мы тока на это и надеемся - и готовим каклеты скупить на низах! ))
я вот, например, в центр хочу перебраться, как и Серж, хочу треху за писсят.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51
kingkongovets написав:Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?
год назад не болел то она болела
а сейчас тест положительній
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:52
change_pm написав:
ЖК Ревуцький 😭 Новобудова, яка змусить вас ревіти! Огляд ЖК Ревуцький в Києві
зі. і флай там десь недалечко гніздечко звів
не Флай, а 3бека
не гніздекчо, а стояк Круш
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