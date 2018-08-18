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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 71007101710271037104>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 13
1. Зросли більш, як на 15%
23%
3
2. Зросли на 10 - 15%
8%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
4
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
15%
2
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:54

  airmax78 написав:Тут ответ, почему в яме и чуть выше продолжают строиться офисные центры, несмотря на
"мы все умрем, а кто выживет - будет до конца жизни работать на удаленке"
: https://www.integrites.com/publications ... ukraine-2/

твоя нова "прачєчна"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:55

  kingkongovets написав:я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо?
а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада
работает в нем +/- человек 10 еслишо

10 это смешно маленькая цифра. Работал в 4-х опенспейсах. Расскажу недостатки. Очень шумно. В одном можно было сосредоточится только с очень хорошими наушниками. Постоянные проблемы с вентиляцией. То душно, то холодно (от холодных потоков воздуха постоянно выходят из строя сотрудники), заметил что вентиляция от класса почему-то не зависит... наверное рукожопые люди проектируют. Да, плюшки это хорошо, но думаю кофе и спортзал сейчас каждый может позволить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:57

  kingkongovets написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.


с языка сняли)
я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо?
а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада
работает в нем +/- человек 10 еслишо

адский неликвид времён дикого захвата коммунального имущества. Интересно подать эту хрень долларов по 300 з метр получится?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Кинг правильно пишет, так или иначе у подавляющего большинства в лучшем случае дома будет стол с большим монитором в спальне или на лоджии.

Ну класс А в Киеве IQ башня и все. Ну может Парус с Гулливером с натяжкой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:59

Свято наближається!©

  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.

Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:01

  Успіх написав:
  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.

Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?

Вряд ли. Медики с учителями не пройдут по уровню доходов
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  kingkongovets написав:я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо?
а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада
работает в нем +/- человек 10 еслишо

10 это смешно маленькая цифра. Работал в 4-х опенспейсах. Расскажу недостатки. Очень шумно. В одном можно было сосредоточится только с очень хорошими наушниками. Постоянные проблемы с вентиляцией. То душно, то холодно (от холодных потоков воздуха постоянно выходят из строя сотрудники), заметил что вентиляция от класса почему-то не зависит... наверное рукожопые люди проектируют. Да, плюшки это хорошо, но думаю кофе и спортзал сейчас каждый может позволить.


Если вы в одном спейсе с кц, то это ад, да. Если же там не сидят постоянно на телефонах, то там совсем не шумно.
Да, вентиляция может быть говно, если это офис посредственного уровня. В хороших БЦ с потолками метра 4, системой центрального кондиционирования и вентиляции, никаких проблем вообще, кондиционеры зональные и нормально регулируются. Все зависит от БЦ или офиса. Сравнивать к примеру старые совковые админздания с Леонардо или Торонто нет никакого смысла
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минус минимум один потенциальный покупатель на КРЖН
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/7/7289308/
Мільйони доларів, антикваріат і 100 шекелів: що знайшло НАБУ у "посередників Вовка"
Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Кинг правильно пишет, так или иначе у подавляющего большинства в лучшем случае дома будет стол с большим монитором в спальне или на лоджии.

Ну класс А в Киеве IQ башня и все. Ну может Парус с Гулливером с натяжкой.

Я по каждому БЦ класс не уточнял, но опять таки, Парус с Гулливером, думаю, точно, Леонардо, Торонто, Меркс, и думаю с десяток ещё будет как минимум
Faceless
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