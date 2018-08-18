Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо? а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада работает в нем +/- человек 10 еслишо
10 это смешно маленькая цифра. Работал в 4-х опенспейсах. Расскажу недостатки. Очень шумно. В одном можно было сосредоточится только с очень хорошими наушниками. Постоянные проблемы с вентиляцией. То душно, то холодно (от холодных потоков воздуха постоянно выходят из строя сотрудники), заметил что вентиляция от класса почему-то не зависит... наверное рукожопые люди проектируют. Да, плюшки это хорошо, но думаю кофе и спортзал сейчас каждый может позволить.
BIGor написав:А Вы когда нибудь в опен-спейсе работали?
Опен спейсы бывают разные. Начиная от класса БЦ вообще, заканчивая дизайном и всякими плюшками.
с языка сняли) я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо? а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада работает в нем +/- человек 10 еслишо
адский неликвид времён дикого захвата коммунального имущества. Интересно подать эту хрень долларов по 300 з метр получится?
Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.
Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?
Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.
Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?
Вряд ли. Медики с учителями не пройдут по уровню доходов
kingkongovets написав:я (вернее не я, а моя компания - я сидел в отдельном кабинете) несколько лет работала в условиях оупен спейса - и шо? а вот мои арендаторы - типа айтишники - работают в нем и сейчас, но это уже совсем другой оупен-спейс - это двухуровневая мансарда 340 метров, в которой находится также жилая зона для руководителя, две гостевые спальни и много других "плюшек" типа сауны, спортзала, или зимнего сада работает в нем +/- человек 10 еслишо
10 это смешно маленькая цифра. Работал в 4-х опенспейсах. Расскажу недостатки. Очень шумно. В одном можно было сосредоточится только с очень хорошими наушниками. Постоянные проблемы с вентиляцией. То душно, то холодно (от холодных потоков воздуха постоянно выходят из строя сотрудники), заметил что вентиляция от класса почему-то не зависит... наверное рукожопые люди проектируют. Да, плюшки это хорошо, но думаю кофе и спортзал сейчас каждый может позволить.
Если вы в одном спейсе с кц, то это ад, да. Если же там не сидят постоянно на телефонах, то там совсем не шумно. Да, вентиляция может быть говно, если это офис посредственного уровня. В хороших БЦ с потолками метра 4, системой центрального кондиционирования и вентиляции, никаких проблем вообще, кондиционеры зональные и нормально регулируются. Все зависит от БЦ или офиса. Сравнивать к примеру старые совковые админздания с Леонардо или Торонто нет никакого смысла