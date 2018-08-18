Додано: Сер 07 кві, 2021 12:08

change_pm написав: Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...

иначе сбережения банально прожрутся Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...

flyman написав: навіть не знаю, що тобі сказати,

в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо минулого року від весни до осені було глухо як в танку, з осені зі скрипом, але брали на рейт трохи вище доковідного (+10%), то зараз +15..+20% сміливо ставлю і дивлюся за реакцією ... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі. в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.

було глухо як в танку

flyman написав: Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019. Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019.

flyman написав: А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру.

Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака. А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру.Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака.

Сказати можна наступне - у кожного свої обставини ))) і хтось, хто закінчив Могілянку, так і не навчився рахуватиМоя рахівниця каже так, один місяць без роботи = - 8% від річного доходу, тому я її вмикаю, рахую, і приймаю рішення, що таки варто "в студеную зимнюю пору" прийняти пропозицію НАРАЗІ на менші грощі ))))бо по факту, синиця в руці в середньому приносить більше )))у мене колись був період під час попередньої кризи,То я такого варіанту більше не хочу, дуже великі збитки...зі. Якщо ти оперуєш сумами доходу в 1-4 тис уе, то там і ріст в 10-20% виглядає, не таким великим для працедавця, ніж коли ти в категорії 6-10 куе.ззі. І тепер уяви, ти в категорії 6-10 куе не погодився на мінус 500-1000 баксів, і просидів 6 місяців-рік без роботи...Як сумма твоїх "збитків"? Не дофігалі? )))Погано. В мене виріс, але довелось попрацювати мізками в 2019 році, щоб вчасно зробити стратегічний мув...Тобто реалізація планів все далі і далі... Шкода... Може щось недобре з планувальницею?зі. В мене також пасивний дохід зменшився, грєбана коронакриза...Чекаємо на 100% вакцинацію у ключових країнах, і ріст їх економік )))