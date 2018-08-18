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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7101710271037104>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 13
1. Зросли більш, як на 15%
23%
3
2. Зросли на 10 - 15%
8%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
4
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
15%
2
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:
  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.

Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?
Це для простих пересічних. Для окремих категорій 9,49%
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:08

  change_pm написав:Ось мені (як і всім в компанії) з.п. підвищили на 3% інфлеца, враховуючи, що реальний інфлец 20-30%, то варіант тільки один...
иначе сбережения банально прожрутся

  flyman написав:навіть не знаю, що тобі сказати,
в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт ... одна ставка зіграла (чуть не джекпот), але там чисто контракт ... інші жмуться, не хочуть 80% від цього рейту ... але, якщо минулого року від весни до осені було глухо як в танку, з осені зі скрипом, але брали на рейт трохи вище доковідного (+10%), то зараз +15..+20% сміливо ставлю і дивлюся за реакцією ... і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.

Сказати можна наступне - у кожного свої обставини ))) і хтось, хто закінчив Могілянку, так і не навчився рахувати :lol:

Моя рахівниця каже так, один місяць без роботи = - 8% від річного доходу, тому я її вмикаю, рахую, і приймаю рішення, що таки варто "в студеную зимнюю пору" прийняти пропозицію НАРАЗІ на менші грощі ))))
бо по факту, синиця в руці в середньому приносить більше )))

у мене колись був період під час попередньої кризи,
було глухо як в танку

То я такого варіанту більше не хочу, дуже великі збитки...

зі. Якщо ти оперуєш сумами доходу в 1-4 тис уе, то там і ріст в 10-20% виглядає, не таким великим для працедавця, ніж коли ти в категорії 6-10 куе.

ззі. І тепер уяви, ти в категорії 6-10 куе не погодився на мінус 500-1000 баксів, і просидів 6 місяців-рік без роботи...

Як сумма твоїх "збитків"? Не дофігалі? )))
  flyman написав:Середньо-річнийдохід за 2020 просів на 50% відносно 2019.

Погано. В мене виріс, але довелось попрацювати мізками в 2019 році, щоб вчасно зробити стратегічний мув...
  flyman написав:А в 2021 пасивний кешфло ще просяде відносно 2019 і буде 1\4...1\3 від того жиру.
Вся надія, що у 2022, підуть кавалірки в бій за кешфло, інакше Філіпіни і філіпінки пака-пака.

Тобто реалізація планів все далі і далі... Шкода... Може щось недобре з планувальницею?

зі. В мене також пасивний дохід зменшився, грєбана коронакриза...
Чекаємо на 100% вакцинацію у ключових країнах, і ріст їх економік )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:21

Свято таки наближається!©

  Faceless написав:
Успіх написав:
  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.

Це для простих пересічних з вулиці, чи це пільгові умови для медиків/вчителів і т.п ?
Це для простих пересічних. Для окремих категорій 9,49%

Це - перемога!©
Так що тепер моя тема заграє новими барвами! ;)
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:25

  Faceless написав:Ну объективно говоря, если взять БЦ класса А, то у 99% сотрудников дома и близко не будет рабочего места, сравнимого по уровню комфорта. А особенно если там нет привязки к конкретному рабочему месту, можно работать хоть сидя за столом, хоть стоя (стол с подъемником), хоть лежа (диваны, пуфы, гамаки), хоть занять отдельную кабинку или переговорку, в перерывах сходить в комнату отдыха, подремать на массажном кресле, поиграть с коллегами, и с кофейней с классным кофе и хорошим баристой прямо на этаже.
да уж, сравнить зоопарк с сытой волей
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:29

  Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?

год назад не болел то она болела
а сейчас тест положительній


просто точно помню как ты говорил шо именно переболел, поэтому и удивился - лично у меня пока нет ни единого знакомого переболевшего дважды
лечись, много пей и пока не прописали сумамед многие врачи рекомендуют побухивать - я серьезно
нюх и вкус уже пропал?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:33

  Унуноктий написав:адский неликвид времён дикого захвата коммунального имущества. Интересно подать эту хрень долларов по 300 з метр получится?


не ссы, все законно и продаваемо - в домах рядом такое уходит по 2+ куе :mrgreen:

зы: кстати верхние этажи здания нацбанка - тоже надстроенная много позднее мансарда
не будь таким примитивным и самоуверенным и меньше мороси по пьяни - да и будет тебе счастье :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Grand Touring написав:
  Faceless написав:Ну объективно говоря, если взять БЦ класса А, то у 99% сотрудников дома и близко не будет рабочего места, сравнимого по уровню комфорта. А особенно если там нет привязки к конкретному рабочему месту, можно работать хоть сидя за столом, хоть стоя (стол с подъемником), хоть лежа (диваны, пуфы, гамаки), хоть занять отдельную кабинку или переговорку, в перерывах сходить в комнату отдыха, подремать на массажном кресле, поиграть с коллегами, и с кофейней с классным кофе и хорошим баристой прямо на этаже.
да уж, сравнить зоопарк с сытой волей
Уточните, вы о чём конкретно
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Моя рахівниця каже так, один місяць без роботи = - 8% від річного доходу, тому я її вмикаю, рахую, і приймаю рішення, що таки варто "в студеную зимнюю пору" прийняти пропозицію НАРАЗІ на менші грощі ))))
бо по факту, синиця в руці в середньому приносить більше )))

в 2020 "синиць" виставляли на мороз тисячами
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Як сумма твоїх "збитків"? Не дофігалі? )))

то не збитки, а недоотримані доходи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:42

  Faceless написав:Кстати насчет ипотеки. В Правексе, наверное, один из лучших вариантов: 9,99% годовых с фиксацией на 5 лет + для отдельных отраслей есть плюшки в виде скидок 0.5% по ставке и по разовой комиссии.


требования по ЗП строгие?
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