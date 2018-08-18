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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7101710271037104

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 13
1. Зросли більш, як на 15%
23%
3
2. Зросли на 10 - 15%
8%
1
3. Зросли на 5 - 10%
31%
4
4. Зросли менш, ніж на 5%
0
0
5. Приблизно ті самі
15%
2
6. Впали менш ніж на 5%
0
0
7. Впали на 5 - 10%
0
0
8. Впали на 10 - 15%
0
0
9. Впали більш, як на 15%
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:42

  Faceless написав:Уточните, вы о чём конкретно
все перечисленные выше преимущества легко достигаются дома, а недостатки человеческого общества - (напр природное любопытство и шаблонность) бизнес центр класса А не уберет
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50

  Автор77 написав:Вы интересный вопрос затронули,zРадио,меня этот вопрос не то что сегодня,а вообще всегда интересовал в контексте перспектив РН в т.ч.

Редко наблюдаю за статой,и в этом опросе не участвовал.
Но всегда пишу либо о случаях из жизни,либо то из
повседневности,которую наблюдаю.

Попробую навскидку,то что на поверхни, у кого за прошедший год доход мог увеличиться на 20-30-50-1000%.

1.Чиновничья тусовка, начиная с 2015 года белые оф.доходы растут в сотнях процентов иногда (всякие члены наб.советов, топ.гос.чиновники,руководители госпредприятий и т.п.)


Отличный комментарий, но конкретно этот пункт - точно нет, потому что весной и летом действовали антикризисные лимиты для больших белых зарплат в госсекторе. Все топчиновники и менеджмент госкомпаний в 2020-м потеряли

  sequence написав:всепропальщики пошли хитрые - в отличие от Пифии "в октябре (или сентябре, запутался) 2021 грохнется по любому", тут используется вариант - "грохнется с вероятностью 75%".
Ощущение, что неминуемо грохнется присутствует и у меня, но не в перспективе нескольких месяцев


Гадкие всепропальщики... но соломку и себе подстелю :mrgreen: Вся суть критиканов
zРадио
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3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:І тепер уяви, ти в категорії 6-10 куе не погодився на мінус 500-1000 баксів, і просидів 6 місяців-рік без роботи...

в мені інша математика, напр.,

варіант 1:
розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону

варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини

варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.

Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?

Ідея така, коли бабло пре, то "куй залізо не відходя від каси",
А коли криза, то по принципу звиклої курки-несушки: "нема смислу рвати опу заради +5 копійок"
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:01

  flyman написав:розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону

варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини

варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.

Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?


я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:24

  kingkongovets написав:
  flyman написав:розходи в місяць $300, при доході 3куе, 1м роботи = 10 м. розслабону

варінт 2:
при доході 2,5куе, 1 кавалірка = 4 м. паханини

варінт 3:
при пасивному доході 3% в рік, Х років ще тре іпошити, щоб вийти на 1куе кешфлоу.

Тобто питання стоїть в мотивації: а навіга і заради чого робити більше?


я канешна отдаю себе отчет шо играю на руку главному флудерасту ветки, но все же спрошу - как при таком графике работы можно поддерживать свой проф рейтинг и квалификацию?

А хто сказав, що Флай підтримує? Він чорним по білому пише, тєма нова, і ній треба закріпитись )))

зі. Мене і батьки вчили, і в книгах розумних читав, вивчай одну тєму, і ставай в ній кращім, ніколи не зупиняйся на досягнутому )))
  flyman написав:в мене за місять по 30 пропозицій від HR, і одна доходить до офера, то я піднімаю рейт і думаю, що можна і більше, але тре закріпитися трохи в новій модній хіпстерскій темі.


зі. Ладно флай, я твою логіку вже знаю, як Отче наш ))) тому не проста так відповідаючи написав, кожному своє (в кожного своя точка зору)...

ззі. І повертаючись до теми нерухомості...
Мій підхід на середньому часовому проміжку дозволяє планувати купівлю в "Дубаї", твій кавалірку (ки) на КРЖН = кожному своє ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:29

  kingkongovets написав:
  Унуноктий написав:
  kingkongovets написав:Унуноктий
уня, так ты и не ответил - ты шо реально второй раз ковид подцепил?
или ты год назад беса прогнал?
или сейчас моросишь?

год назад не болел то она болела
а сейчас тест положительній


просто точно помню как ты говорил шо именно переболел, поэтому и удивился - лично у меня пока нет ни единого знакомого переболевшего дважды
лечись, много пей и пока не прописали сумамед многие врачи рекомендуют побухивать - я серьезно
нюх и вкус уже пропал?

вкус есть пока и запах, грудь болит и кашель
Унуноктий
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